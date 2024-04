Entdecke Deutschland neu: Erkunde mit der neuen App Trimply die verborgenen Schätze entlang der Autobahn!

Mit der neuen App Trimply haben Nutzer jetzt ein praktisches Tool, um die besten Pausenorte entlang deutscher Autobahnen zu entdecken. Anstatt einfach nur auf überfüllte Raststätten zu fahren, können sie die nächste Ausfahrt nehmen, um einen Abstecher in eine bisher fremde Gegend zu machen. Sobald Nutzer die App öffnen, erhalten sie automatisch Tipps für alles Sehenswerte an der Autobahnausfahrt und in der Nähe. Mit ein paar Klicks kann man dann die Entfernung und Adresse für das Navi erhalten.

Entschleunigung ist das Stichwort. Anstatt im Stau festzuhängen, kann man die geschenkte Zeit nutzen, um die Umgebung zu erkunden. Trimply bietet eine Vielzahl von Vorschlägen für spontane Ausflüge. Die App ermöglicht eine unkomplizierte Entdeckung neuer Lieblingsorte, sei es für Freizeit, Kultur oder Natur.

Die in München entwickelte App bietet sogar eine „Merken mit Wieder-Find-Garantie“-Funktion. Gemerkte Orte werden direkt Vor-Ort angezeigt, ohne dass man sie suchen muss. Mit Trimply können Nutzer sich also kinderleicht neue Lieblingsplätze erschließen.

Die App ist kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store verfügbar und kann sofort heruntergeladen werden.

Für alle, die oft auf der Autobahn unterwegs sind, bietet Trimply jetzt die Möglichkeit, auch schöne Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke im Kreis Siegen-Wittgenstein zu entdecken. Statt nur schnell von A nach B zu fahren, lohnt es sich, einen Zwischenstopp einzulegen und eine neue Gegend zu erkunden.

Hier kann man die App downloaden:

Google Play

Apple Store