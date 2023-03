Jahreshauptversammlung DRK Ortsvereins Deuz – 680 Blutspenden und 30 Tonnen Altkleider

(wS/drk) Netphen 09.03.2023 | Der DRK Ortsverein Deuz e.V. hatte am 3. März 2023 zur Jahreshauptversammlung gebeten. Der satzungsgemäßen Einladung waren 22 Mitglieder gefolgt und wurden ab 19 Uhr vom 1. Vorsitzenden Klaus-Ulrich Hofmann begrüßt.

Nach einer Gedenkminute für das im Jahr 2022 verstorbene aktive Mitglied Bertram Heize trug Schriftführer Christian Büdenbender den Jahresbericht vor. Er berichtete, dass mit 680 Blutspendern die Spenderzahl wieder leicht gestiegen war.

Außerdem wurden über das Jahr hinweg knapp 30 Tonnen Altkleider gesammelt, diverse Sanitätswachdienste durchgeführt und die eine oder andere ehrenamtliche Stunde für den Katastrophenschutz und die Flüchtlingshilfe aufgewendet.

Nach dem Jahresbericht trug der stellvertretende Schatzmeister Ulrich Klappert in Krankenvertretung des ersten Schatzmeisters die Kassenberichte für die Jahre 2021 und 2022 vor und präsentierte im Anschluss den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023.

Die Versammlung folgte den Vorschlägen des Wirtschaftsplans einstimmig und die Kassenprüfer bescheinigten eine ordnungsgemäße Kassenführung.

Dem Vorstand wurde für beide Wirtschaftsjahre die Entlastung erteilt.

Im Anschluss an den Bericht der Kassenprüfer wurden die Positionen des stellvertretenden Vorsitzenden und des Leiters für Materialwesen neu gewählt. Die bisherigen Amtsinhaber Armin Klein und Christoph Enter wurden einstimmig wiedergewählt. Beide nahmen die Wahl an.

Klaus-Ulrich Hofmann bedankte sich bei beiden für die Bereitschaft, weiterhin für den Ortsverein im Vorstand aktiv zu sein.

Ganz besonders freute es Rotkreuzleiter Theodor Schneider und die beiden Vorsitzenden, verdiente Mitglieder im Ortsverein zu ehren. So wurden Anja Möller und René Möller für jeweils fünf Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet, Florian Hofmann für zehn Jahre, Cornelia Mochel-Büdenbender, Patrick Wulfleff und Rolf Wagener für jeweils 25 Jahre. Der langjährige Kassierer des Ortsvereins, Eberhard Flender, wurde sogar für 55 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet. Der Vorstand bedankt sich bei allen Geehrten für die treue Mitgliedschaft und hofft auf eine weitere lange Zusammenarbeit im Ehrenamt.

Abschließend verwies der Vorsitzende Klaus-Ulrich Hofmann auf den bevorstehenden Blutspendetermin am 24.03.2023 in Deuz und bat alle Anwesenden, sich aktiv am Termin einzubringen.