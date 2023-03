Künstlerisches Motiv wieder ungetrübt sichtbar – Kunstwerk an Oberstadtbrücke rekonstruiert

(wS/si) Siegen 31.03.2023 | Das am Widerlager der Oberstadtbrücke befindliche Kunstwerk „inverSieg“ ist durch die Siegener Künstlergruppe Stylefiasko in den Originalfarbtönen vollständig erneuert worden.

Das Motiv, das in Form einer abstrakten Linienzeichnung mit grün-blauem Farbspektrum das topografische Höhenprofil Siegens mit seinen sieben Bergen wiedergibt, war nach seiner Fertigstellung Anfang 2021 zunehmend durch nicht autorisierte Graffiti-Tags und Faserstift-Schmierereien verunstaltet worden.

Da das rund 35 Quadratmeter große Bild als prägender, künstlerischer Bestandteil der Gesamtgestaltung „Siegen – Zu neuen Ufern“ gilt, sollte dem 2019 im Rahmen eines

Wettbewerbs aus 55 Einsendungen ausgewählten Siegermotiv wieder ein ungetrübtes Aussehen verliehen werden. Nach einer oberflächlichen Reinigung machte sich der Verein Stylefiasko um den Künstler Hans-Reinhart Meise daran, dem Kunstwerk mit Hilfe von Sprühfarben (Lackgemisch) ein optisch frisches Comeback zu bereiten.

Das auf einer Vektordatei basierende Bild des Siegener Architekturkollektivs Au34 wurde mit größtmöglicher Akkuratesse in Schablonentechnik größtenteils aufgesprüht, aber stellenweise auch von geübter Hand per Pinsel neu aufgetragen. Die dreidimensionale Tiefenwirkung lässt sich nun wieder – einschließlich des goldenen Punkts, der symbolisch das Krönchen auf der Nikolaikirche als Orientierungspunkt markiert – in Reinform entdecken.



Einzelheiten zu dem Urteil der Fachjury und den künstlerischen Überlegungen der

Wettbewerbssieger von „Au34“ finden sich unter Oberstadtbrücke (siegen.de).