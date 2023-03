Messgenauigkeit und -stabilität: Digitale Wasserzähler für konstante Zuverlässigkeit

(wS/bb) Bad Berleburg 14.03.2023 | Durchflussbereiche hinweg gewährleistet und konstant zuverlässig während der gesamten Einsatzdauer“, erklärte Achim Vorbau, der die digitale Lösung jetzt im Betriebsausschuss der Stadt Bad Berleburg vorstellte.

Der digitale Hauswasserzähler ist fernauslesbar über das Funksystem „Open Metering System“ und für künftige Smart-City-Lösungen der Stadt Bad Berleburg ausgelegt. Die Signalübertragung findet verschlüsselt statt und gewährleistet umfassenden Datenschutz.

Weitere Vorteile der digitalen Geräte: Neben dem aktuellen Zählerstand und Stichtagsverbrauch werden bis zu 15 Monatswerte vom Zähler registriert und dem Kunden auf der Anzeige angezeigt. Der Zähler verfügt über Leckage-, Rücklauf-, und Manipulationserkennung. In der dahinterliegenden Anlage können somit etwaige Rohrbrüche, Undichtigkeiten oder Abläufe über klemmende Ventile, etwa in der Toilettenspülung oder in der Heizungsinstallation, erkannt und angezeigt werden.

Die Leckage-Suche der Stadtwerke findet im Wasserverteilnetz im Ausschlussverfahren statt. Dabei wird das Netz mehrfach in Abschnitte geteilt und die Leckage dadurch eingegrenzt. „Die Daten der Zähler können abschnittsweise für Straßen oder Ortschaften abgerufen werden und somit Verluste in den Kundenanlagen ausgeschlossen oder die Anschlussbesitzenden über erhöhte Wasserverbräuche informiert werden“, wusste Achim Vorbau. Der digitale Zähler besteht aus einem Messeinsatz und einem CRI-Messinggehäuse das im Netz verbleibt. Dadurch reduzieren sich die Ein- und Ausbaukosten für den Wechsel des Messeinsatzes erheblich.