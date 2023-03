Polizei schnappte Handy-Dieb in Geisweid

(wS/ots) Siegen 06.03.2023 | Am Freitagmorgen ist es gegen 08:00 Uhr im Bereich der Stahlwerkstraße zu einem Handydiebstahl gekommen.

Ein unbekannter Täter entwendete aus einem unverschlossenen Pkw ein Mobiltelefon. Der 58-jährige Besitzer bemerkte den Diebstahl umgehend und alarmierte die Polizei. Eine Videoaufzeichnung einer angrenzenden Waschanlage zeigte eine dunkel gekleidete, männliche Person, die für den Diebstahl in Frage kommen konnte. Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte eine Person, auf die die Personenbeschreibung zutraf, am Busbahnhof in Geisweid angetroffen werden. Die Beamten durchsuchten den 37-Jährigen. Dabei fanden sie das Diebesgut in einer Hosentasche des Mannes. Er räumte den Diebstahl ein.

Den Dieb erwartet nun eine Strafanzeige. Der 58-Jährige freute sich über die Rückkehr seines Mobiltelefons.