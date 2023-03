Siegen – Effertsufer: PKW Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und landet auf der Seite

(wS/red) Siegen 12.03.2023 | Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr kam es in Siegen in der Straße Effertsufer zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Toyota-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einer Hauswand sowie einer Treppe kollidierte. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fußgänger auf dem Gehweg.

Das Auto kippte auf die Fahrerseite, nachdem es seitlich an der Hauswand entlangschrammte. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug als auch dem Haus ist beträchtlich. Ein Abschleppdienst musste den verunfallten PKW bergen. Zur genauen Ursache des Unfalls ermittelt die Polizei.









Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

