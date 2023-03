Trödelmarkt in Wingeshausen lockt mit über 30 Anbietern

(wS/bb) Bad Berleburg 27.03.2023 | Wingeshausen. Das Frühjahr steht vor der Tür – und damit der ideale Zeitpunkt, um das ein oder andere Schnäppchen und Fundstück für Haus und Garten zu ergattern. Der Schieß- und Schützenverein Wingeshausen bietet mit seinem Floh- und Trödelmarkt die Gelegenheit dazu.

Der diesjährige Flohmarkt findet am kommenden Sonntag, 2. April, von 11 bis 17 Uhr in der Schützenhalle in Wingeshausen statt. Über 30 Anbieterinnen und Anbieter aus ganz Wittgenstein haben ihre Teilnahme zugesagt – mit einem breit gefächerten Sortiment.

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt ist. Neben einer reichhaltigen Kuchenauswahl gibt es auch Deftiges: Currywurst mit Pommes.

Nach dem erfolgreichen Dart-Turnier vor wenigen Tagen ist der Flohmarkt bereits die zweite Großveranstaltung der Wingeshäuser Schützen in diesem Jahr.