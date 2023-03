TV Jahn Siegen Fechtclub erzielt großen Erfolg bei NRW-Landesmeisterschaften

(wS/tvj) Siegen 27.03.2023 | Spitzenposition in Westfalen erfochten – Colsman und Jüngst NRW-Vizemeister / Vier Qualifikationen für Deutsche Meisterschaften

Mit den Nordrhein-Westfalen Meisterschaften 2023 in Hagen endete die aktuelle Saison 2022/23 nach insgesamt sechs Qualifikationsturnieren des westfälischen Landesfachverbandes und das mit großem Erfolg für die Fechtabteilung des TV Jahn Siegen: zwei NRW-Vizemeistertitel, drei westfälische Bestleistungen bei den NRW-Landesmeisterschaften 2023 und vier Qualifikationen für die Deutschen Meisterschaften 2023 der U13, U15 und U17 in der olympischen Disziplin „Florett“ lautet das Ergebnis einer im Nachwuchsleistungssport sehr erfolgreichen Saison für den Siegener Fechtsport.

„Wir haben uns mit einer ganz jungen Turniergruppe auf allen sechs Ranglistenturnieren des Landesverbandes Westfalen immer als zahlenmäßig sehr großer und in der Bilanz sehr leistungsstarker Verein NRWs präsentiert“, freute sich Jahn-Trainer Frank Matzner. Bei der diesjährigen NRW-Meisterschaft in Hagen als dem letzten und punktehöchsten Wettkampf der beiden Landesverbände Nordrhein (RFB) und Westfalen (WFB) gelang dem TV Jahn Siegen gleich in drei Startklassen die beste Einzelleistung für den westfälischen Landesverband und den perfekten Saisonabschluss für Top-Fechterin Antonia Colsman zu erzielen. Florettfechterin Antonia Colsman (Damenflorett U13) wurde NRW-Vizemeisterin 2023 und ist mit großem Vorsprung auf Platz 1 der Westfalenrangliste für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Die Siegenerin hat sechs Mal in Folge die höchste Punktezahl für eine Westfälin errungen und befindet sich auch auf Ranglistenplatz 2 in NRW bei der gemeinsamen Wertung beider Verbände.

In der Sonderstartklasse „Florett U9“ der eingegliederten NRW Kids Challenge schaffte Henner Jüngst ebenfalls stark den Einzug ins Landesfinale und holte den zweiten NRW-Vizemeistertitel 2023 für den TV Jahn Siegen. Eine weitere überzeugende Leistung zeigte Bronzemedaillengewinner Jakob Wagener als Vertreter des jüngeren Jahrgangs im Herrenflorett U11 auf Platz drei unter immerhin 22 Gegnern.

Vor diesem Saisonhöhepunkt der NRW-Landesmeisterschaften wurde das Quernheimer Florettturnier 2023 als letztes westfälisches Ranglistenturnier in Kirchlengern veranstaltet, wo fünf Medaillensiege auf den TV Jahn Siegen entfielen: Antonia Colsman triumphierte in der Startklasse Damenflorett U13 mit Goldsieg auf Platz eins und viermal „Bronze“ ging an Timo Horchler (Herrenflorett U13), Rahel Brenner (Damenflorett U15), Maximilian Groß (Herrenflorett U15) und Anna Lange (Damenflorett

U17).

Und zwei weitere überragende Turnierleistungen zeigte der Siegener Florettnachwuchs kurz zuvor beim „Zymo Cup 2023“ als Punktewettkampf (NRW Qu-Turnier) beider NRW-Landesverbände in Moers.

Ein Silberpokal für Platz zwei wurde Antonia Colsman im Damenflorett U13 und Timo Horchler im Herrenflorett U13 überreicht, der beim Moerser Florett unter 31 Kontrahenten das Finale erreichte.

In Spitzenposition als erfolgreichste Fechterin Westfalens wird Antonia Colsman vom TV Jahn Siegen ihren Landesverband Westfalen bei den Deutschen U13 Meisterschaften 2023 in Winsen (Luhe) im Einzelstart und bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften, dem sogenannten Länderpokal, vertreten. Für die Teilnahme an den Deutschen U15 Meisterschaften 2023 in Schwerin konnten sich Anna Lange und Rahel Brenner qualifizieren. Anna Lange erwarb zusätzlich die Startberechtigung für die Deutschen U17 Meisterschaften 2023 in Moers und einen Platz in beiden Teams beim Länderpokal. „Während der Corona-Pandemie-Zeit und einem zeitgleich altersbedingten Generationenwechsel in unserer Jugendabteilung haben wir mit einer mehrheitlich neuen Trainingsgruppe einen Neustart gemeistert, der schon jetzt beachtliche Erfolge auf allen Ranglistenturnieren des Verbandes zeitigte“, freute sich Jahn-Trainer Frank Matzner über die starke Bilanz seiner Schützlinge zum Saisonabschluss.

Das Bild zeigt (vorne von links) Antonia Colsman, Anna Lange, Henner Jüngst und Jakob

