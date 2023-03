Ungeschlagen zum Hallenwestfalenmeister 2023 H70: TV Eiserfeld zeigt beeindruckende Leistung

(wS/tve) Siegen 20.03.2023 | TV Eiserfeld erhält Auszeichnung für herausragende Leistung im Tennis

Am Samstag, den 11. März, fand in Kamen die Ehrung des Westfälischen Tennisverbands statt. Hierbei wurde der TV Eiserfeld vom Verbandspräsidenten Herrn Robert Hampe für seine herausragende Leistung im Tennis geehrt.

Ungeschlagen zum Hallenwestfalenmeister 2023 H70

Besonders stolz kann der TV Eiserfeld auf den Titel des Hallenwestfalenmeisters 2023 H70 sein, welcher ungeschlagen in der Altersklasse Herren 70 errungen wurde. Eine herausragende Leistung, die nur durch viel Training und Einsatzbereitschaft erreicht werden konnte.

Erfolg durch Zusammenhalt

Der Erfolg des TV Eiserfeld im Tennis beruht auch auf dem Zusammenhalt der Spieler. Durch den Zusammenschluss von Spielern aus drei Tennisvereinen – dem TV Eiserfeld, dem TC Buschhütten und dem TV Rosenthal-Olpe – konnte der Verein auch gegen größere Tennisvereine mit bis zu 800 Mitgliedern aus dem Ruhrgebiet und Münsterland bestehen.

Der TV Eiserfeld als Vorbild

Der TV Eiserfeld ist ein tolles Beispiel dafür, wie durch Engagement und Zusammenhalt im Mannschaftssport große Erfolge erzielt werden können. Der Verein hat gezeigt, dass auch kleinere Vereine mit viel Einsatz und Teamgeist in der Lage sind, gegen größere und vermeintlich stärkere Gegner zu bestehen.

Ausblick auf kommende Wettkämpfe

Der TV Eiserfeld blickt optimistisch in die Zukunft und freut sich auf kommende Wettkämpfe. Durch den Erfolg der vergangenen Saison und den Zusammenhalt im Team ist der Verein bestens gerüstet, um auch in der Zukunft in der Tennis-Szene von sich reden zu machen.