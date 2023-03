Volle Turnhalle bei den Gerätturn-Schülerwettkämpfen des Siegerland Turngaus

(wS/st) Kreuztal 14.03.2023 | Bericht: Juliane Scheel | Am zweiten März-Wochenende fanden in der Dreifach-Turnhalle Kreuztal die Schülerwettkämpfe des Siegerland Turngaus im Gerätturnen statt. An den beiden Tagen gingen insgesamt 367 junge Turnerinnen und Turner, die sich in den Wettkämpfen auf Bezirksebene qualifiziert hatten, an die Geräte. Dank der sehr guten Organisation der Turnjugend und der Ausrichtung des Turnbezirks Nord war es eine bestens vorbereitete und durchgeführte Veranstaltung. Auch wenn es Sonntagvormittag aufgrund eines Feueralarms eine kurze Unterbrechung des Turnbetriebs gab, konnten die Wettkämpfe schnell und ohne weitere Unterbrechung fortgesetzt werden.

Samstag stellten sich 60 junge männliche Turntalente in ihren Vierkämpfen den Kampfrichtern.

In den vier Disziplinen Boden, Barren, Sprung und Reck präsentierten sie die intensiv trainierten Übungen. Die Turner vertraten sowohl in der Einzel- als auch der Mannschaftswertung die Turnvereine Eichen, Friesen Klafeld-Geisweid, Gleidorf, Kreuztal, Langenei-Kickenbach und Olpe. Herausragende Turner, wie schon bei den Bezirkswettkämpfen, waren die Brüder Pepe (Schüler F) und Theo Jacob (Jugend B) vom TV Eichen. Michael Dautrich (TG Friesen Klafeld-Geisweid) erturnte mit 2,00 Punkten Vorsprung Platz 1 bei der Jugend A. Sein Bruder Leonard dominierte mit 3,70 Punkten Vorsprung die Klasse der Schüler D. Matthis Henrich hatte nach vier Disziplinen in der Klasse Schüler C 4,95 Punkte mehr erturnt als sein Vereinskollege Raphael Simon auf Platz 2. Mit insgesamt 54,60 Punkten trennten Niclas Borchert (TV Gleidorf) auf dem Bronzerang nur 0,05 Punkte von der Silbermedaille.

Sonntag stellten sich die 307 Schülerinnen und Jugendturnerinnen den Kampfrichterinnen.

Auch sie hatten einen Wettkampf mir vier Disziplinen zu turnen. An Boden, Schwebebalken, Reck/Stufenbarren und Sprung gaben alle ihr Bestes. In den Klassen Schülerinnen C und E gingen jeweils 60 junge Turnerinnen an den Start. Bei den jüngsten Turnerinnen, den Schülerinnen F freuten sich Lia Hölzer (VTB Siegen), Lara Krause und Sophie Berg (beide TV Olpe) über die Plätze auf dem Treppchen. Ida Kramer (TV 08 Feudingen) war die beste Turnerin der Schülerinnen E. Ihr folgten auf den Rängen 2 und 3 Hanna Henzel (TV Olpe) und Stella Antona (TuS AdH Weidenau). Über einen 4,05-Punkte-Vorsprung freute sich Sophia Zeidan (TV Olpe) bei den Schülerinnen D. Die Plätze 1 bis 3 in der großen Gruppe der Schülerinnen C gingen an die Turnerinnen Angelina Moritz, Magdalena Viereck und Mathilda Zawinell (alle VTB Siegen), die sich damit auch überlegen die Mannschaftswertung sicherten. Milana Wiens und Acelya Öztürk hatten guten Anteil daran, dass neben den beiden Podesträngen im Einzel- auch die Mannschaftswertung der Altersklasse Jugend B zugunsten des VTB Siegen fiel. Sofi Wasowski (TV Olpe) komplettierte das Podest auf dem Bronzeplatz.

In der Klasse Jugend A trennten die ersten vier Plätze nur 1,30 Punkte. Mikkeline Bunzel erturnte 67,95 Punkte, ihre Vereinskollegin vom VTB Siegen Nina Häner sammelte 67,65

Punkte, Bille Marburger (Sportfreunde Birkelbach) holte 66,85 Punkte und Lisa Danzenbächer (VTB Siegen) hatte am Ende nur 0,20 Punkte weniger erturnt.

Mit den Siegerehrungen Samstag für die männlichen und Sonntag für die weiblichen Turnerinnen gingen die diesjährigen Gerätturnwettkämpfe auf Gau-Ebene bestens zu Ende.

Fotos: Adriana Cicatello