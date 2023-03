Willkommene Unterstützung für die Siegener Tafel – IKEA Einrichtungshaus spendet 5.000 Euro

(wS/taf) Siegen 09.03.2023 | Die Siegener Tafel sieht sich aktuell mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Steigende Lebensmittelpreise und hohe Energiekosten belasten momentan viele Menschen aus der Region.

Die Siegener Tafel leistet mit ihren ehrenamtlichen Helfern daher einen eminent wichtigen Beitrag für das Funktionieren unseres Gemeinwesens, in dem sie dafür sorgt, dass Lebensmittel, die von Supermärkten etwa wegen eines in Kürze ablaufenden Mindesthaltbarkeitsdatums gespendet werden, abholt, sortiert und an hilfsbedürftige Menschen abgibt.

Doch die gestiegenen Energiepreise belasten nicht nur die Gäste der Tafel.

Das engagierte Team um die Tafel-Vorsitzende Roswitha Junak-Mößner muss nicht nur Kosten für Strom (Kühlhäuser) und Diesel (Transporter) schultern, sondern sieht sich auch mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Auf dem Gelände an der Bismarckstraße muss eine Garage für die Verladestapler gebaut werden. „Die können einfach nicht bei Wind und Wetter draußen stehen“, berichtet Tim Müller, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Siegener Tafel, „wir brauchen die Garage einfach“, ergänzt er.

Das IKEA Einrichtungshaus Siegen, das bereits seit einigen Jahren Partner der Tafel ist, hat für die Nöte des Vereins ein Herz: Inga Zieseniß, Einrichtungshauschefin von IKEA Siegen, überreichte bei schönstem Frühlingswetter einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro für das geplante Bauprojekt. Bei einem gemeinsamen Besuch ließ sie sich gleich die bauliche Situation erläutern und konnte sich einen lebendigen Eindruck von der alltäglichen Arbeit verschaffen. „In Zeiten wie diesen muss man in Siegen einfach an einem Strang ziehen. Die Tafel-Mitarbeiter leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Gemeinschaft“, unterstrich sie im Rahmen der Scheckübergabe.