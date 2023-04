AWZ Bau: Weiterbildungsangebot deutschlandweit begehrt 68 Absolventen bekommen Prüfungszeugnisse überreicht

(wS/awz) Kreuztal 19.04.2023 | In den Weiterbildungslehrgängen Vorarbeiter im Hochbau, Vorarbeiter im Tiefbau, Betonfertigteilexperte sowie Werkpolier im Hochbau und Werkpolier im Tiefbau haben kürzlich im Aus- und Weiterbildungszentrum Bau (AWZ Bau) 68 Teilnehmer ihre Abschlussprüfungen erfolgreich bestanden. In einer kleinen Feierstunde bekamen die Fach- und Führungskräfte, die aus verschiedenen Regionen Deutschlands kommen, nun ihre Prüfungszeugnisse sowie Zertifikate überreicht.

Das Weiterbildungsangebot des AWZ Bau ist weit über die Regionsgrenzen hinaus bekannt und gefragt.

Deshalb entschieden sich kürzlich 68 junge Männer aus verschiedenen Regionen Deutschlands für eine berufliche Weiterbildung in Kreuztal-Fellinghausen. Teils nahmen sie weite Anreisen in Kauf. Besonders das Weiterbildungsangebot zum Betonfertigteilexperten, das in dieser Form bundesweit nur im AWZ Bau in Kreuztal angeboten wird, lockt Teilnehmer aus weiten Teilen Deutschlands in das Siegerland.

Selbst aus dem 539 km entfernten Marktoberdorf in Bayern war ein angehender Betonfertigteilexperte angereist.

Der Aufwand hat sich gelohnt, denn inzwischen haben die Teilnehmer ihre Weiterbildungen zum Vorarbeiter im Hoch- oder Tiefbau, zum Betonfertigteilexperten oder zum Werkpolier im Hoch- oder Tiefbau erfolgreich abgeschlossen. Die einzelnen Lehrgänge mit einer Dauer von zwei, drei oder vier Wochen umfassen zwischen 90 und 160 Unterrichtsstunden. Neben den jeweiligen fachlichen Schwerpunkten stehen auch Themen wie Recht, Organisation, Mitarbeiterführung und Kommunikation auf den Stundenplänen.

Unterrichtet werden die Fach- und Führungskräfte der Baubranche dabei jeweils von 15 bis 20 kompetenten Dozentinnen und Dozenten, die ihr fachspezifisches Wissen an die Lehrgangsteilnehmer weitergeben und sie auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereiten. Außerdem öffneten im Rahmen einzelner Lehrgänge die Firmen W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH und Drössler Betonfertigteile GmbH in Siegen ihre Tore und boten interessante Werksführungen an.

„Seien Sie dankbar für die Chancen, die Ihnen nun mit dem erlernten Wissen offenstehen“ Heiko Schmid, Technischer Geschäftsführer des AWZ Bau, begrüßte im Rahmen der Feierstunde die Teilnehmer der Weiterbildungslehrgänge und deren Firmenvertreter, die Dozentinnen und Dozenten sowie Stephan Hundhausen als Obermeister der Bauinnung Westfalen-Süd. Trotz teilweise weiter Anreise waren zahlreiche Absolventen noch einmal persönlich nach Kreutztal gekommen, um ihr Zeugnis in Empfang zu nehmen. Heiko Schmid betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit der Weiterbildung im Berufsleben sowie des lebenslangen Lernens. Außerdem beglückwünschte er die Absolventen zum erfolgreichen Bestehen der Weiterbildung und damit zum nächsten Schritt auf der Karriereleiter nach oben. Auch Stephan Hundhausen war gekommen, um den Absolventen der Weiterbildungskurse zu gratulieren.

Neben der Freude über den Erfolg ist in den Augen des erfahrenen Bauunternehmers auch das Thema Dankbarkeit wichtig: für die Möglichkeit, sich beruflich weiterentwickeln zu können, für die Unterstützung durch das Unternehmen und für die Chancen, die nun mit dem erlernten Wissen offenstehen. Prüfungsbeste geehrt Anschließend wurden die Zeugnisse überreicht. Besonders geehrt wurden die diesjährigen Prüfungsbesten, die für die Auszeichnung ihre Prüfungen mindestens mit der Gesamtnote „gut“ abgeschlossen haben müssen:

Betonfertigteilexperte: Steve Bechstädt (BWB Betonwerke Berlin-Brandenburg, Brandenburg an der Havel) und Ramiz Krasnikov (München)

Vorarbeiter im Hochbau: Felix Gehle (Egon Behle Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Kirchhundem) und Nils Saßmannshausen (Berge-Bau GmbH & Co. KG, Erndtebrück)

Werkpolier im Hochbau: Marcel Brüggemann (KAF Falkenhan Bau AG, Kreuztal), Marcin Jerzy Bzdok (Salcef Bau GmbH, Landsberg am Lech) und Christoph Jäger (KLÄS GmbH Bauunternehmen, Haiger)

Werkpolier im Tiefbau: Patrick Mühlhöfer (Spies Straßen- und Tiefbau, Kirchhundem)

Sie durften sich über einen gläsernen Pokal und ein Präsent freuen.

Erfolgreich an den Weiterbildungslehrgängen teilgenommen haben:

Betonfertigteilexperte Istvan-Ioan Banc (Glass GmbH Bauunternehmung, Mindelheim)

Fabio Böhm (Runkel Fertigteilbau GmbH, Wilnsdorf)

Igor Cvetkov (Marbeton GmbH Fertigteilbau, Aitrach)

Fabian Dominka (Hemmerlein Ingenieurbau GmbH, Bodenwöhr)

Patrick Drexel (Glass GmbH Bauunternehmung, Mindelheim)

Marcel Fuß (Hemmerlein Ingenieurbau GmbH, Bodenwöhr)

Seifeddine Golli (Marbeton GmbH Fertigteilbau, Aitrach)

Frank Hohaus (Preteq Fertigteilbau, Kissenbrück)

Sebastian Horvat (BWL Betonfertigteilwerk Linkenheim GmbH & Co. KG, Lahr)

Andrej Jauk (Lischma GmbH & Co. KG, Laupheim)

Sebastian Krötter (FTO Fertigteilwerk Obermain GmbH, Horb am Main)

Christian Küper (Lütkenhaus Fertigteil GmbH, Dülmen)

Simon Lucksch (Karl Bachl Betonwerke GmbH & Co. KG, Röhrnbach)

Robert Madlo (Max Bögl Fertigteilwerk, Gera)

Ismail Nori (BWL Betonfertigteilwerk Linkenheim GmbH & Co. KG, Lahr)

Sven Nupnau (Preteq Fertigteilbau, Kissenbrück)

Daniel Osvald (Xaver Schmid GmbH & Co. Bauunternehmen KG, Marktoberdorf)

Luca Prinz (Bauunternehmung Günther GmbH & Co. KG, Netphen)

Heiko Teichert (Marbeton GmbH Fertigteilbau, Aitrach)

Markus Wirth (Oberhessisches Spannbetonwerk GmbH, Nidda)

Prüfungsbeste:

Steve Bechstädt (BWB Betonwerke Berlin-Brandenburg, Brandenburg an der Havel)

Ramiz Krasnikov

Vorarbeiter Hochbau

René Klein (W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH, Siegen)

André Lückel (W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH, Siegen)

Sebastian Reichling (Hubert Mees Bauunternehmung GmbH, Lennestadt)

Prüfungsbeste:

Felix Gehle (Egon Behle Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Kirchhundem)

Nils Saßmannshausen (Berge-Bau GmbH & Co. KG, Erndtebrück)

Vorarbeiter Tiefbau

Lukas Carle (Hubert Mees Bauunternehmung GmbH, Lennestadt)

Roman Dröge (Josef Knoche GmbH, Schmallenberg)

Renato El-Bahaji (Schaper Rohrleitungsbau GmbH, Hameln)

Jannis Gerke (Josef Knoche GmbH, Schmallenberg)

Sven Göckeler (Niggeling Straßen- und Tiefbau, Olpe)

Christian Krömer (Schomber Bau GmbH, Aßlar)

Sascha Kurz (Kurt Schmelzer GmbH, Attendorn)

Justin Link (Josef Knoche GmbH, Schmallenberg)

Patrick Linke (Bernshausen Bau GmbH & Co. KG, Bad Laasphe)

Erich Niemeier (Schaperdot Erdbau GmbH & Co. KG, Beverungen)

Marcel Pawlinka (Eiffage Infra-Spezialtiefbau, Röthenbach a. d. Peg)

Timo Raßfeld (Feldhaus Bergbau GmbH & Co. KG, Schmallenberg)

Kristian Rohde (Schaper Rohrleitungsbau GmbH, Hameln)

Philipp Sos (Bernshausen Bau GmbH & Co. KG, Bad Laasphe)

Hakan Turgut

Niklas Uhl (Otto Quast Bauunternehmen GmbH & Co. KG, Siegen)

Werkpolier Hochbau

Ersin Bicak (Eigner Fertigbau GmbH & Co. KG, Genderkingen)

Maximilian Böcking (Bauunternehmung Günther GmbH & Co. KG, Netphen)

Maik Borutta (STRABAG Rail GmbH, Essen)

Ibrahim Cayli (KAF Falkenhahn Bau AG, Kreuztal)

Maximilian Commander (Gerhardt & Weigel GmbH, Haiger)

Musa Goxhuli (Weisenburger Bau GmbH, Karlsruhe)

Mario Karabiber

Julien Klöckner (HERING Bau GmbH & Co. KG Systeme, Burbach)

Paul Lukas Krawczyk (KLÄS GmbH Bauunternehmen, Haiger)

Lars Langner (Eurovia Beton GmbH, Hofheim)

Aaron Stelzer (Post Bau GmbH & Co. KG, Menden)

Prüfungsbeste:

Marcel Brüggemann (KAF Falkenhahn Bau AG, Kreuztal)

Marcin Jerzy Bzdok (Salcef Bau GmbH, Landsberg am Lech)

Christoph Jäger (KLÄS GmbH Bauunternehmen, Haiger)

Werkpolier Tiefbau

Janosch Blase (Baustra GmbH, Wilnsdorf)

Dave Felix (Hagedorn Unternehmensgruppe, Gütersloh)

Patrick Ganser (Kurt Schmelzer GmbH, Attendorn)

Sven Göckeler (Niggeling Straßen- und Tiefbau, Olpe)

David Laudan-Oelke (Kuhlmann Leitungsbau GmbH, Lüneburg)

Steffen Mikoleit (Kuhlmann Leitungsbau GmbH, Lüneburg)

Timo Raßfeld (Feldhaus Bergbau GmbH & Co. KG, Schmallenberg)

Selcuk Redzep (Seith Leitungsbau GmbH & Co. KG, Phillipsburg)

Phil-Lukas Schröder (Kurt Schmelzer GmbH, Attendorn)

Marius Theile (Spies Straßen- und Tiefbau, Kirchhundem)

Prüfungsbester:

Patrick Mühlhöfer (Spies Straßen- und Tiefbau, Kirchhundem)

