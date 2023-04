Erneut Reifencontainer aufgebrochen – Polizei erwischt zwei Einbrecher auf frischer Tat

(wS/ots) Wilnsdorf – Niederdielfen 13.04.2023 Kurz vor Mitternacht (Mittwoch, 12.April 2023) hat die Polizei zwei Männer auf frischer Tat bei einem Einbruch in Reifencontainer erwischt.

Um 23:48 Uhr erhielt die Polizei über Notruf Kenntnis über verdächtige Personen auf dem Gelände eines Reifenhändlers im Bereich der Weißtalstraße. Die kurz darauf eintreffenden Polizeieinsatzkräfte stellten fest, dass die Schließvorrichtungen mehrerer Überseecontainer gewaltsam geöffnet waren. Zudem konnte dazu passendes Aufbruchswerkzeug aufgefunden werden. In einem der Container waren nicht nur Reifen gelagert, sondern dort hielt sich ein 35-jähriger Mann aus Neunkirchen versteckt. Dieser ließ sich widerstandslos festnehmen.

Zudem entdeckten die Einsatzkräfte etwas abgesetzt von dem Gelände des Reifenhändlers einen verdächtigen Kleintransporter. Hier saß ein 46-jähriger Mann aus Neunkirchen im Fahrzeug. Da der Verdacht bestand, dass es sich hierbei um das Tatfahrzeug (Abtransport der Beute / Fluchtfahrzeug) handelte, nahmen die Polizeibeamten den 46-Jährigen ebenfalls vorläufig fest. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Eine Durchsuchung des 35-Jährigen förderte zusätzlich noch Betäubungsmittel sowie ein Klappmesser zu Tage. Auch diese Gegenstände stellten die Polizisten sicher.

Die Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Da es in der jüngsten Vergangenheit bereits weitere, ähnliche Taten gab, sind diese Delikte und die Frage, ob die beiden Tatverdächtigen auch dafür in Frage kommen, ebenfalls Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Diese Ermittlungen dauern zurzeit noch an.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier