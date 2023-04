Jahreshauptversammlung des Bogen-Sport-Clubs Kreuztal – Mitgliederzahlen stabil, hoher Zuwachs an Schülern

(wS/bsck) Kreuztal 04.04.2023 | Am Freitag, den 17.03.2023 trafen sich die Mitglieder des Bogen-Sport-Clubs Kreuztal zur alljährlichen Jahreshauptversammlung.

Der erste Vorsitzende Wolfgang Sterzel eröffnete die Versammlung. Gemeinsam mit dem zweiten Vorsitzenden Gerhard Hansberg, dem Kassenwart Magnus Eilhoff und dem Sportleiter Bo Loxtermann wurde das Bogensportjahr 2022 Revue passieren lassen.

Die Mitgliederzahlen des Vereins sind stabil geblieben. Erfreulich daran ist, dass der BSC Kreuztal einen hohen Zuwachs an Schülern im Alter von 10 bis 12 Jahren bekommen hat. Außerdem haben viele Neuzugänge eine große Ambition den Sport auch im Wettkampf auszuüben, beispielsweise in der Verbandsoberliga, die im Oktober 2023, in der Zweifachhalle in Kreuztal startet.

Auch wenn viel über das Jahr 2022 gesprochen wurde, gab es auch einen Ausblick auf das Jahr 2023. Unter anderem findet das 15. Kreuztaler Hallenturnier am Sonntag, dem 16.04.23 ebenfalls in der Zweifachhalle in Kreuztal statt. Dort können sich verschiedene Vereine untereinander messen.

Natürlich wurde auch ein Teil des Vorstands, an diesem Abend, neu gewählt. Der zweite Vorsitzende, Gerhard Hansberg wurde erneut zur Wahl gestellt. Verstärkt wird der Vorstand auch durch die neue Pressewartin, Claudia Glowa.

Den Abend haben die Mitglieder des BSC Kreuztals, gemeinsam in entspannter Runde, im Gasthof Merje in Kredenbach ausklingen lassen.