Pro Musica 1887: Vorstandssitzung im Schulungsraum der Dreisbachhalle in Dreis-Tiefenbach

(wS/ar) Netphen 02.04.2023 | 25 Mitglieder haben sich um 17 Uhr zur JHV eingefunden.

Der 65 Mitglieder zählende Verein kann auf ein ruhiges Jahr zurück blicken, das im ausverkauften Konzert am 10.12.2022 in der Namen-Jesu Kirche in Dreis-Tiefenbach

seinen Höhepunkt hatte.

Auf Grund der angespannten Kassenlage wurde eine Mitgliederbeitrag von für Aktive 120€ beschlossen.

Dieser lag vorher bei 60€.

Geehrt wurden in diesem Jahr Jürgen Pülm (40 Jahre Passiv) Hans Jürgen Flender (65 Jahre Passiv) und Hans Müller (25 Jahre Passiv). Anwesend war nur Jürgen Pülm (Siehe Bild)

Der Vorstand wurde neu aufgestellt. Die langjährige Vorsitzende Waltraud Decker legte ihr Amt nieder.

Wie Folgt wurden die neuen Posten getauscht und Bestätig:

1. Vorsitzende Sigrun Vitt (für 2 Jahre)

2. Vorsitzende Anja Schmidt (für 1 Jahr)

1. Kassiererin Christiane Schulze (für 2 Jahre)

2. Kassiererin Margarete Höfer (für 1 Jahr)

2. Schriftführer Achim Rohleder (für 2 Jahre)

Beisitzer Heinz Schneider (für 2 Jahre)

Der Vorläufige Terminplan sieht wie Folgt aus:

22.04.2023 Samstag ab 18.00 Uhr, Frühlingsfest in der Turnhalle Helberhausen

12./13.05.2023 Freitag/Samstag Waffeln backen beim Raiffeisen Markt, Netphen

05.08.2023 Samstag 16.00 Uhr, Grillabend in der SGV-Hütte

19/20.08.2023 Samstag und Sonntag „Dreisber Brückenfest“ (hier wird nicht gesungen)

16.09.2023 Samstag Freundschaftssingen in der DreisbachhalleAnlass 135jähriger Geburtstag MGV „ Frohsinn“ Eschenbach 1888

21.10.2023 Samstag abends, Einladung l00jähriges Bestehen des Spielmannszuges St. Joseph

22.10.2023 Sonntag Konzert in Hellberhausen

04.11.2023 Samstag 17.00 Uhr, Konzert in der kath. Kirche

15.12.2023 Freitag 18.00 Uhr, Roratemesse in der St.

Peters Kapelle in Netphen

16.12.2023 Samstag 18.00 Uhr, Weihnachtsfeier

Duch die angespannte Kassenlage und der schwindende Sängerzahl verbunden mit fehlendem Liedgut auf Grund hoher Notenkosten ist es dem Verein nicht mehr möglich bei Ständchen oder Trauerfeiern zu singen. Falls es doch gewünscht wird, müssen dem Verein die anfallenden Kosten erstattet werden.

Eine Kooperation mit der im Ort ansässigen Schola hat auf beiden Seiten zu mehr Sängern geführt und wird fortgeführt.

Der Verein startet nun mit neuem Vorstand in das neue Geschäftsjahr und hat als Ziel das Jahreskonzert am 4.11.2023 in der Kath. Kirche in Dreis-Tiefenbach.