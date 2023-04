TuS Ferndorf-Jetzt ist Schluss mit lustig, die Play-offs beginnen mit dem Spiel beim EHV Aue

(wS/red) Ferndorf/Aue(Sachsen) 12.04.2023 | TuS Ferndorf direkt beim vielleicht stärksten Gegner in den Play-offs

Nun sind sie da, die Tage, in denen der TuS Ferndorf versuchen wird, den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga zu schaffen. Jeder muss hier gegen jeden spielen, soweit ist es ja nun für jedes Team gleich, die Ungleichheit besteht darin, gegen welche Gegner man auswärts antreten muss.

„Eigentlich gibt es jetzt nur noch Endspiele, egal ob auswärts oder zu Hause. Wie viele Spiele man verlieren darf, kann uns höchstens ein Blick in die Kristallkugel verraten, alles andere würde im Bereich der Hypothesen zu finden sein. Kann man es sich überhaupt erlauben, ein Heimspiel zu verlieren? Und wenn es passiert, beginnt dann schon das große Beten??“

Ferndorf als Mitfavorit würde wahrscheinlich am liebsten zu Hause gegen Aue, Emsdetten, Vinnhorst, Hanau und vielleicht noch Braunschweig oder Krefeld spielen.

Aber das sehen die Modalitäten des Play-off-Spielplans leider nicht vor, sie sind nunmal eine Wundertüte und deswegen spielt Ferndorf zu Hause gegen die HSG Hanau, TuS Vinnhorst, HC Oppenweiler/Backnang und Eintracht Hildesheim. Auswärts hat die „Glücksfee“ Spiele beim EHV Aue, TV Emsdetten, HSG Krefeld und dem MTV Braunschweig gezogen. Alle 4 Teams verfügen über eine höhere Hallenkapazität als die Ferndorfer, aber solche Hallen liegen ja dem TuS, wir erinnern uns gerne an Hamburg oder Gummersbach. 😉 Krefeld und Braunschweig sind schwer einzuschätzen, sie gehören sicherlich in die Schublade mit dem Namen „Wundertüte“, Vorsicht ist hier sicherlich angesagt. Doch Coach Andersson wird mit seinen Jungs reichlich Video-Analyse betrieben haben und wissen auf was und auch auf wen man aufpassen sollte.

Somit hat der TuS die Auswärtskracher in Aue und Emsdetten zu absolvieren, kann aber den hochfavorisierten (!!??) TuS Vinnhorst im Hexenkessel Stählerwiese begrüßen. Auch der Tabellenerste HSG Hanau wird dort zu Gast sein, aber diesen Gegner kennen die Siegerländer ja, denn sie stammen aus der gleichen Staffel SüdWest wie die Ferndorfer auch. Sie haben die Meisterschaft auf dem ersten Tabellenplatz abgeschlossen, sind zwar punktgleich mit dem TuS Ferndorf, liegen aber im direkten Vergleich vorne.

Aber in einem Punkt sind die Ferndorfer ERSTER, sie waren in der abgelaufenen Drittligasaison die heimstärkste Mannschaft und darauf lässt sich ja aufbauen.

Als erstes geht es nun am Freitag zum EHV Aue, Robert und seine Jungs reisen wegen der langen Strecke schon am Donnerstag an und müssen dann dort in einem sehr schweren Spiel versuchen, den Sachsen in eigener Halle Punkte zu klauen. Die Jungs brauchen dazu prall gefüllte Köcher mit ganz spitzen Pfeilen, denn die Erzgebirgler sind zu Hause eine Macht. Zieht man die Statistik der vergangenen 3 Saisons zu Rate, so stellt man ein absolut ausgeglichenes Punktekonto der Spiele zwischen Ferndorf und Aue fest.

Ferndorf gewann zweimal, verlor zweimal und zweimal gab es ein Remis, die Spiele zwischen diesen beiden bleiben also auch eine Wundertüte.

Aber es ist wie im Fußball oder anderen Sportarten auch, solche Aufstiegs-Spiele sind nicht mit herkömmlichen Maßstäben zu messen, hier entscheiden verschiedene Kriterien, in allererster Linie wohl die Tagesform.

Aber ins Erzgebirge reisen die Ferndorfer nicht alleine, es ist zwar die längste Reise, die die Michels, Eres, Puhl, Hecker und Co vor sich haben, aber eine kleine Schar eingeschworener Fans werden vor Ort sein und sie frenetisch anfeuern.

Coach Robert Andersson zum 1. Spiel der Play-offs gegen den EHV Aue

Sie sind enorm heimstark und haben ja auch ihre Drittligasaison souverän gewonnen, es wird also für uns ein schwieriges Spiel. Sie haben sehr gute Spieler auf allen Positionen und sie haben sich nach der letzten Zweitligasaison personell nochmal verstärkt. Wir müssen also auf allen Positionen gut verteidigen, schnell spielen und schnell umschalten. Wir werden mit der 6:6 Abwehrformation beginnen und brauchen in der Offensive einfache Tore und ein schnelles Tempospiel, wir müssen für alles Lösungen finden.

Wir haben gut trainiert, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig und wir konnten uns wirklich gut vorbereiten. Jeder von uns weiß, was man auf die Platte bringen muss um zu gewinnen. Wir hatten eine gute Saison, haben die gesteckten Ziele erreicht und alle freuen sich jetzt auf die kommenden Spiele.

Die Mannschaft hat morgen nochmal ein Training und wird am Nachmittag den Bus in Richtung Aue besteigen. Sie werden dort übernachten und haben am Spieltag noch einmal die Gelegenheit ein Hallentraining durchzuführen, bevor es um 19 Uhr „ans Eingemachte“ geht.

Eine Aussage von Robert Andersson bei der Pressekonferenz erzeugte ein kleines grinsendes Stirnrunzeln:

“ Wir sind gut drauf und können als UNDERDOG dort hinfahren“

Hier nochmal ein Hinweis zum Erwerb der Tickets für die Aufstiegsrunde:

Alle Dauerkarteninhaber können ab Dienstag, dem 11.04.23, bis zum Samstag, dem 15.04.23, von Ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen und ihre Dauerkarte an folgenden Tagen in der Geschäftsstelle des TuS Ferndorf verlängern:

Dienstag, 11.04. / 9-12 Uhr

Mittwoch, 12.04. / 16-18 Uhr

Donnerstag, 13.04. / 9-12 Uhr

Freitag, 14.04. / 9-12 Uhr

Samstag 15.04. / 9-12 Uhr

Personen, die bislang keine Dauerkarte für die Saison 2022/2023 besitzen, können ab Montag, 17.04. um 9.00 Uhr, Karten für die vier Aufstiegsspiele erwerben. Es wird keine Dauerkarte für die Aufstiegsspiele geben, lediglich die Buchung von Einzelkarten ist möglich. Die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle in der Woche vor dem ersten Heimspiel der Aufstiegsrunde: Montag, 17.04. 9.00-12.00 Uhr Donnerstag, 20.04. 16.00-18.00 Uhr Freitag, 21.04. 9.00-12.00 Uhr Bericht: petro Fotos: Peter Trojak

