TuS Ferndorf und die Play-offs zum Aufstieg in die 2. Bundesliga -Was Sie dazu wissen sollten-

(wS/red) Ferndorf 03.04.2023 | Es war gestern schon spannend, bis endlich feststand, ob in zwei Vierergruppen oder in einer Neunergruppe gespielt wird

Und das lag daran, dass am Samstag in der Staffel Ost der Tabellenerste EHV Aue die Zweitvertretung der HC Erlangen II als Tabellenzweiten geschlagen hat. Damit blieb Erlangen auf Tabellenplatz 2, käme aber als Teilnehmer für die Play-offs nicht in Frage, da sie die Zweitvertretung eines Erstligisten sind.

Aber das war noch nicht alles: Auf Tabellenplatz 3 lauerte der HC Eintracht Hildesheim, der jedoch erst am Sonntag spielen sollte. Erlangen und Hildesheim waren punktgleich und Hildesheim könnte bei einem Heimsieg oder zumindest einem Unentschieden gegen den Tabellenvierten Leipzig auf den zweiten Tabellenplatz springen und so in die Play-offs rutschen. Alles war ein bisschen kurios, und um den immer noch offenen Ausgang der Aufstiegsrunde zu verstehen, musste man fast das Staatsexamen oder zumindest das Abitur haben. Das Spiel gestern um 17 Uhr in Hildesheim hatte es in sich: Es war ein Kampf ums „nackte Überleben“, es gab gelbe Karten, Zeitstrafen, Siebenmeter und sogar einmal Rot.

Zum Entsetzen der Hildesheimer Fans hieß es zur Halbzeitpause 11:16 – Leipzig lag mit fünf Toren vorne. Das war schon ein dicker Brocken, den Hildesheim da zu bewältigen hatte. Aber niemand hatte mit dem Kampfgeist der Niedersachsen gerechnet: Aus dem 11:16 zur Halbzeitpause zauberten sie bis zur 39. Minute ein 18:18 herbei, und die Halle mit über 1.500 Zuschauern tobte.

Danach ging es ständig auf und ab, in der 50. Minute hieß es wieder 22:24 und Hildesheim kämpfte sich wieder zurück. Es kam jedoch nie zu einem Abstand von mehr als einem Tor. 26:26, 27:26 und 27:27 – dieses Ergebnis stand auch nach 60 Minuten auf der Anzeigetafel, und die Halle glich einem Tollhaus. Mit diesem Ergebnis rutschte Hildesheim auf den 2. Platz in der Tabelle und ist dadurch auch Teilnehmer bei den Play-offs.

An denen nehmen nun jeweils die TabellenERSTEN der 5 Staffeln teil:

1. HSG Hanau

2. EHV Aue

3. TV Emsdetten

4. HC Oppenweiler/Backnang

5. TuS Vinnhorst von 1956

Ebenso die TabellenZWEITEN:

6. TuS Ferndorf

7. HC Eintracht Hildesheim

8. HSG Krefeld

9. MTV Braunschweig

Bei den Tabellenzweiten stehen nur 4 Teams, Fürstenfeldbruck hat als Tabellenzweiter der Staffel Süd wieder zurückgezogen und will nicht um den Aufstieg spielen.

Das sind insgesamt 9 Teams, die nun die Play-offs zum Aufstieg in die zweite Bundesliga spielen werden. Aufgrund der ungeraden Anzahl an Teams wird es nur eine Gruppe mit diesen 9 Teilnehmern geben. Jeder wird gegen jeden einmal spielen, ohne Hin- und Rückspiel, was bedeutet, dass es 4 Heim- und 4 Auswärtsspiele geben wird. Diese Paarungen werden heute Abend vom Deutschen Handball Bund ausgelost. Jeder wird dabei 2 Heimspiele gegen einen Tabellenersten und 2 Auswärtsspiele gegen einen Tabellenersten haben. Somit wird heute Abend alles entschieden und alle Paarungen werden ausgelost, einschließlich der Gegner und der Spielorte.

Unsere Redaktion vermutet, dass Ferndorf die beiden Heimspiele gegen die Tabellenersten Vinnhorst und Aue absolvieren möchte, aber wir werden sehen.

Wir wissen nicht, wann die Ergebnisse aus diesem Szenario bekannt gegeben werden, aber es wird zeitnah erfolgen. Wir rechnen damit, dass es Dienstag oder Mittwoch sein wird und werden hier auf wirSiegen darüber informieren.

Sobald die Play-offs abgeschlossen sind, steigen die ersten beiden Teams in die 2. Handball Bundesliga auf. Die Wahrscheinlichkeit, einen dieser beiden Plätze zu erreichen, beträgt genau 23,6 %. Der Beginn der Play-offs ist für den 15. April geplant.

Wir drücken dem TuS Ferndorf die Daumen, dass die Glücksgöttinnen und -götter ihnen wohlgesonnen sind und dass sie bei der Auslosung machbare Paarungen erhalten.

