Verkehrsunfall auf der K18: LKW kippt um und kollidiert mit BMW

(wS/red) Olpe Fahlenscheid 01.04.2023 | Am Samstag kam es auf der K18 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der LKW war auf dem Weg von Kruberg in Richtung Oberveischeder Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Grünstreifen fuhr. Durch das Übersteuern geriet der LKW zurück auf die Fahrbahn, wo der Fahrer durch das starke Gegenlenken allerdings die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und es schließlich umkippte. Eine entgegenkommende BMW-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem LKW nicht mehr verhindern und prallte gegen das umgestürzte Fahrzeug.

Foto: A. Trojak / wirSiegen.de

Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt, jedoch entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Polizei war vor Ort, um den Unfall aufzunehmen und den Verkehr umzuleiten, da die Straße vorübergehend gesperrt werden musste.