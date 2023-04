Westnetz-Mitarbeiter spenden 3.000€ an die Ambulante Onkologie der DRK-Kinderklinik in Siegen

(wS/wn) Siegen 26.04.2023 | Über eine Spende von 3.000€ kann sich die Ambulante Onkologie der DRK-Kinderklinik freuen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verteilnetzbetreiber Westnetz unterstützen mit privaten Spenden auf Initiative der Betriebssportgemeinschaft am Standort Siegen.

„Jedes Jahr unterstützen wir Westnetz-Betriebssportler Vereine und Institutionen aus der Region. Wir sind alle hier verwurzelt und möchten so etwas für die Region tun. Daher stammt der Vorschlag des Spendenempfängers auch aus der Belegschaft. Wir freuen uns sehr die Ambulante Onkologie unterstützen zu können“, berichtet Georg Link, Vorsitzender der Westnetz Betriebssportgemeinschaft.

„Wir freuen uns sehr über die Spende der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Westnetz. Wir werden die Summe für die patientengerechte Ausstattung der Onkologischen Ambulanz verwenden, zumal gerade intern ein großer Umzug in neue, renovierte Räume ansteht. Die Spezialisten der Klinik setzen sich stetig dafür ein, dass die jungen Krebspatienten bestmöglich behandelt und betreut werden.

Durch den Ausbau der Station können die Kinder und Jugendlichen die ambulanten Therapien in Siegen durchführen und so Fahrten in andere Kliniken umgehen. Dies ist eine echte Entlastung für Patienten und Eltern“, schildert Tanja Bauschert, Pressesprecherin der DRK-Kinderklink.

Neben dem jährlichen Spendenaufruf organisiert die Betriebssportgemeinschaft seit über 20 Jahren am letzten Freitag vor Heiligabend das traditionelle Weihnachtsmusizieren auf dem Werkshof in Siegen. Dabei werden kostenfrei Getränke und Grillwürsten ausgegeben, die die Mitarbeitenden mit einer freiwilligen Spende honorieren. „Zudem spielt unser Werksposaunenchor Weihnachtslieder. Das Angebot wurde gerade nach der Pandemie zahlreich angenommen. So konnten wir bereits vor Weihnachten viele Spenden einnehmen, die wir jetzt von der Betriebssportgemeinschaft auf 3.000€ aufgerundet haben.“ freut sich Christina Tarchani, Geschäftsführerin der Betriebssportgemeinschaft.

Über 3.000€ freut sich die Onkologische Ambulanz der DRK-Kinderklinik: (v.l.n.r.) Georg Link und Christina Tarchani von der Betriebssportgemeinschaft