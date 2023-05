„Altes Handwerk – Flotte Sprüche“ ein amüsanter und gleichzeitig informativer Rundgang durch Siegens Altstadt als neues Tourenangebot des Siegener Stadtmarketings

(wS/si) Siegen 10.05.2023 | „Spruth, das ist ein Färber,

Göbel ist ein Gerber,

der Reusch wohnt in einem anderen Haus –

und Du bist raus !“ (Siegerländer Kinderreim)

Auf dem Weg durch das alte Handwerkerquartier in der Siegener Altstadt ist das Leben vergangener Zeit auch heute noch spürbar, denn viele alte Handwerksberufe haben ihre Spuren in unserem Sprachverlauf hinterlassen. Sicherlich haben Sie sich auch schon einmal gefragt:

Warum musste der Schuster bei seinen Leisten bleiben und wieso rief man:“ Herein, wenn’s kein Schneider ?“ Was bedeutet es „auf den Hund gekommen zu sein“ ? Oder hatte der Bader vielleicht einen Zahn zuviel gezogen, wenn er die Herren „Über den Löffel balbierte“ ?

Und warum trieb sich der Henker im Winter nachts hinter den Häusern herum ?

Das und noch viel mehr erfahren Sie am Sonntag, den 21.05.23 ab 14.30 Uhr, Treffpunkt Rathausplatz, wo unsere Stadtführerin Ingrid Heinz vor der wunderbaren Kulisse der Siegener Altstadt das alte Handwerk auf amüsante Art wieder auferstehen lässt.

Die Teilnahme ist kostenpflichtig (Erw: 12,00 € / K (6-14): 6,00 €), Anmeldungen werden ab sofort von der Stadtmarketing Siegen GmbH unter: stadtmarketing@siegen. de oder unter 0271-4041317 entgegengenommen. Anmeldeschluss: Freitag, 19.05.23 / 16 Uhr

Fotos: Stadtmarketing Siegen GmbH