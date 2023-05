„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ – Jetzt noch Plätze sichern bei den BNE-Tagen in Siegen-Wittgenstein

(wS/si) Siegen 23.05.2023 | Einmal Räuber sein mit Mantel, Hut und Holzschwert. Kita- und Grundschulkinder können sich mit Evelyn Alishiri von den Waldrittern Siegen e.V. „auf Räuberspuren“ begeben. Im dreistündigen Rollenspiel werden Fähigkeiten wie Kooperation, Orientierung, Motorik und Umgang mit der Natur vermittelt.

Dies ist nur eine Veranstaltung der BNE-Tage, die vom 17. bis 30. Juni unter dem Motto „Nachhaltigkeit erleben und gestalten“ in Siegen-Wittgenstein stattfinden.

BNE steht für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und verfolgt das Ziel, Menschen aller Altersgruppen für eine nachhaltige Lebensweise zu sensibilisieren. Die BNE-Tage in Siegen-Wittgenstein präsentieren ein breites Spektrum an Aktivitäten, die sich mit verschiedenen Aspekten der Nachhaltigkeit beschäftigen und zum Umdenken und umweltbewussten Handeln anregen sollen.

Das Programm der BNE-Tage in Siegen-Wittgenstein umfasst fast zwanzig Einzelveranstaltungen und fortlaufende Kurse, in denen Themen wie erneuerbare Energien, Ressourcenschonung, nachhaltige Mobilität, Fairer Handel und Klimaschutz (oft spielerisch) vermittelt werden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre eigene Kreativität in nachhaltigen Gestaltungsprojekten ausleben und von den Erfahrungen anderer Menschen profitieren, die sich bereits aktiv für Nachhaltigkeit einsetzen.

Die meisten Kurse sind bereits ausgebucht, zu folgenden Veranstaltungen kann sich aber noch angemeldet werden:

Fließgewässeruntersuchung (Umweltbildung Rath)

Auf Räuberspuren – Der Wald erzählt Geschichten (Waldritter Siegen e.V.)

Qann was! Upcycling im Garten (Qulturwerkstatt e.V.)

Dein Escape-Game – Gestalte dein eigenes Nachhaltigkeits-Escape! (Qulturwerkstatt e.V.)

Fotografie und digitale Schnitzeljagd (Hof Belke)

Besichtigung der Abfallentsorgungsanlage Siegen-Fludersbach

Weitere Informationen zu den BNE-Tagen in Siegen-Wittgenstein, einschließlich des detaillierten Programms und der Anmeldung, finden Sie unter www.siegen-wittgenstein.de/bne-tage.

Räuber bringen sich in Stellung. Es gibt noch freie Termine für Grundschul-Klassen und Kitagruppen. Anfrage unter evelyn.alishiri@waldritter.de.

Foto: igreen, Jonathan Fieber