Brandstifter im Mehrfamilienhaus: Polizei nimmt 45-Jährigen fest

(wS/ots) Siegen 22.05.2023 | Freitagabend (19.05.2023) ist es zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Hohgartenstraße in Bürbach gekommen.

Nach einem Streit zündete ein 45-jähriger Mann einen mit Büchern gefüllten Karton im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an. Anschließend flüchtete er. Der Karton befand sich vor der Wohnung einer 50-jährigen Frau.

Wenig später konnten Polizeibeamte den 45-Jährigen vorläufig festnehmen. Sie brachten ihn zunächst zur Polizeiwache nach Siegen. Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen übernommen. Dabei fiel auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Da er diesen nicht begleichen konnte wurde er am Folgetag in eine JVA gebracht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.