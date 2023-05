Einbruch in Pfarrheim – Zeuge beobachtete zwei Täter

(wS/ots) Siegen 24.05.2023 |Am frühen Dienstagmorgen (23. Mai 2023) sind vermutlich zwei Personen in das Pfarrheim in der Peter-Paul-Straße am Rosterberg eingebrochen.

Ein Zeuge beobachtete das Tatgeschehen gegen kurz vor 06:00 Uhr. Hier habe er zwei männliche Personen um das Gebäude herumschleichen sehen. Kurz darauf sei eine der beiden Personen aus einem Fenster des Gebäudes nach draußen geklettert. Dort wartete der zweite Täter. Anschließend seien beide Männer weggelaufen. Der Zeuge informierte später die Küsterin der Gemeinde, die daraufhin die Polizei verständigte.

Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten ein gewaltsam geöffnetes Fenster fest. Im Pfarrheim selbst durchsuchten die Täter offenbar zwei Büroräume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nur eine sehr geringe Menge an Bargeld entwendet. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Pfarrer, der im Pfarrheim wohnt, gegen 05:15 Uhr bereits Bewegungen aus den Büroräumen wahrgenommen hatte. Er dachte jedoch, dass es sich um die Reinigungskraft gehandelt habe. Als Tatzeitraum kommt daher die Zeit zwischen 05:15 Uhr und 06:00 Uhr in Betracht.

Der Zeuge konnte die beiden Männer wie folgt beschreiben: 1. Person (stand draußen)

– Männlich

– Ca. 30 Jahre alt

– Braune Haare

– Oberlippenbart

– Dunkler Kapuzenpullover

– Ca. 180 cm groß

– Akzentfreies Deutsch

– Hat vor Ort geraucht

2. Person (kletterte aus dem Fenster)

– Männlich

– Ca. 30 Jahre alt

– Deutlich kleiner (ca. 160-165 cm)

– Beigefarbener Pullover mit dunklen Ärmeln

– Trug Handschuhe

Das Kriminalkommissariat 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 entgegen. Grundsätzlich bittet die Polizei, verdächtige Beobachtungen wie im vorliegenden Fall unmittelbar per Notruf der Polizei zu melden.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier