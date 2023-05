LKW verliert plötzlich während der Fahrt sein komplettes Hinterrad – Vollsperrung der Hagener Straße in Krombach

(wS/red) Kreuztal 05.05.2023 | Am Freitagnachmittag gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf der Hagener Straße in Krombach ein Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ein Lkw, der von Krombach in Fahrtrichtung Kreuztal unterwegs war, verlor plötzlich in Höhe der ehemaligen Kneipe „Zur Brüche“ mit einem lauten Schlag das komplette hintere Rad. Die Bremsscheibe des Lkws flog dabei mit großer Wucht gegen einen dahinter fahrenden Toyota und traf das Fahrzeug im Frontbereich, wodurch es beschädigt wurde. Der Fahrer des LKW stoppte unverzüglich. Wie die Fahrerin des Toyota mitteilte, war das hintere Rad des LKW kurz vor dem Unfall stark am Qualmen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr wurde der brennende Reifen von Passanten mit einem Feuerlöscher gelöscht.

Die Polizei ermittelt nun, was genau zu dem technischen Defekt des Lkws geführt hat.

Die Hagener Straße musste im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt werden. Augenzeugen berichteten, dass der Unfall von einem weit zu hörendem lauten Knall begleitet wurde.













Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

