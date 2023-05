Mehrere Angriffe gegen Polizeibeamte

(wS/ots) Siegen 08.05.2023 | Am Samstag (06.05.2023) leistete ein 48-Jähriger nach einem Einsatz in Kreuztal-Krombach erheblichen Widerstand. Der stark alkoholisierte Mann sperrte sich immer wieder gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Beamten vor Ort blieben unverletzt.

In der Nacht zu Sonntag hielten Polizisten gegen 02:50 Uhr auf der Sandstraße in Siegen einen VW Golf an. Während der Fahrer kooperativ war, beleidigte die 18-jährige Beifahrerin die eingesetzten Beamten. Der anschließenden Aufforderung, ihren Personalausweis auszuhändigen, kam sie nicht nach. Stattdessen schlug sie einem Beamten die Beifahrertür gegen den Körper. Der Polizist blieb ebenfalls unverletzt. Im Anschluss beruhigte sich die junge Frau.

Zu einem weiteren Einsatz kam es am Sonntagabend gegen 21:25 Uhr im Bereich der Lützel. Zeugen hatten der Leitstelle eine hilflose Person auf der B 62 gemeldet.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen 57-Jährigen, der mittig auf der Fahrbahn stand und den Verkehr behinderte. Auch nach mehrmaliger Aufforderung durch die Beamten verließ der Mann die Straße nicht. Beim Versuch, ihn von der Fahrbahn zu begleiten, schlug einem Polizisten auf das Handgelenk. Im Anschluss wurde der 57-Jährige in Gewahrsam genommen. Der Beamte blieb unverletzt.