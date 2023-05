„Mozart in Brasilien“ – Klassiker mit Klarinette im Gepäck – Sommerkonzert der Philharmonie Südwestfalen am 16. Juni

(wS/wi) Wilnsdorf 30.05.2023 | Die Philharmonie Südwestfalen lässt Mozart beim diesjährigen Sommerkonzert nach Brasilien reisen. Leonard Evers übernimmt die Reiseleitung mit Taktstock und Klarinetten-Solistin Lea Kristina Baerthold sorgt für Abwechslung im gebuchten Programm.

Der sommerliche Hörgenuss von zarten warmen Klängen und kräftig windigem Orchester-Sound begeistert nach wie vor Musikfans und Virtuosen gleichermaßen. Unter dem Titel „Mozart in Brasilien“ finden sich ein paar seiner berühmtesten Kompositionen aus der kleinen Nachtmusik, oder der Ouvertüre der Zauberflöte. Stücke anderer Künstler sind ebenfalls im Programm, wie beispielsweise von Leopoldo Miguez und Dirigent Leonard Evers selbst.

Leonard Evers, Dirigent und Komponist, ist in den Niederlanden zu Hause. Seine Leidenschaft für Musik teilt sich in zwei Bereiche auf: Dirigieren und Komponieren. Neben seinen erfolgreichen Orchesterauftritten tragen auch einige Theaterstücke seine musikalische Handschrift. Zusammen mit einer Niederländischen Autorin ist sogar eine Kinderoper übers Glück entstanden, „Gold“. Zu seinem Repertoire gehört zeitgenössische Musik, Weltmusik und Jazz.

Als Solistin begleitet Lea Kristina Baerthold die Philharmonie an der Klarinette schon seit über 10 Jahren. Die talentierte Musikerin ist in Hamm geboren und in Spanien und Baden aufgewachsen. In ihrer musikalischen Karriere war sie schon Teil von einigen namenhaften Orchestern, wie dem SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, oder dem Gürzenich-Orchester Köln.

Das Konzert findet im Forum des Gymnasiums Wilnsdorf am 16. Juni statt und beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Tickets erhalten Sie an der ProTicket-Hotline 0231-9172290, online unter www.proticket.de oder im Fachdienst Kultur der Gemeinde Wilnsdorf unter 02739-802234. Weitere Vorverkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.vorverkaufsstellen.info.

Die Veranstaltung ist Teil des Wilnsdorfer Theater- und Konzertabonnement und bietet Abonnenten einen Shuttle-Service des Bürgerbusvereins. Mit einer telefonischen Anmeldung (0151-21762184) und einer kleinen Gebühr wird der Abend noch bequemer für Sie.

Der Eintritt kostet 15€.

