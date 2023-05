Pflegebildungszentrum lädt zum „Tag der Ausbildung“

(wS/dia) Siegen 15.05.2023 | Infos, Gewinnspiel und vieles mehr: Interessierte sind am 25. Mai herzlich an der Siegener

Virchowstraße willkommen

In einer immer älter werdenden Gesellschaft nimmt der Pflegeberuf einen wichtigen Stellenwert ein.

Doch wie genau werde ich Pflegefachfrau oder Pflegefachmann? Was kann ich mir unter einem Freiwilligen

Sozialen Jahr oder Praktikum als Vorbereitung auf die Ausbildung vorstellen? Und welche Aufgaben habe ich im

pflegerischen Berufsalltag? Diese und weitere Fragen werden beim „Tag der Ausbildung“ im

Pflegebildungszentrum (PBZ) der Diakonie in Südwestfalen am Donnerstag, 25. Mai, beantwortet. Von 13 bis 18

Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich im PBZ-Gebäude unterhalb des Ev. Jung-Stilling-Krankenhauses an

der Virchowstraße 13 in Siegen umzuschauen, zu informieren sowie mit Lehrern und Azubis ins Gespräch zu

kommen. Kostenfreie Leckereien, ein Gewinnspiel mit tollen Preisen und Mitmachaktionen runden das

Programm ab. Für einen kleinen Vorgeschmack stellen Auszubildende, Examinierte und Lehrer in Online-Videos

vor, was die Ausbildung am PBZ zu bieten hat und wie das Berufsleben danach gestaltet ist. Die Kurzfilme sind

ab sofort einsehbar unter www.pbz-diakonie.de

Beim „Tag der Ausbildung“ stehen den Gästen praktische Möglichkeiten bereit, um herauszufinden, ob eine

Ausbildung in der Pflege für sie in Frage kommt. Schüler, die neulich erst die Ausbildung begonnen haben, die

mittendrin sind sowie frischgebackene Absolventen und das Lehrer-Team stehen dabei Rede und Antwort.

Darüber hinaus erwarten die Besucher Stationen mit bunten Mitmachaktionen. So können sie am Stand „Unter

die Haut“ das Verabreichen von Spritzen an einer Orange erproben. Was bei einer Blutdruck-, Puls-,

Temperatur- und Blutzuckermessung zu beachten ist, wird ebenso vorgeführt. An der Station „Staying alive“

erlernen die Gäste die richtigen Handgriffe für eine Herz-Lungen-Wiederbelebung. Zu einem digitalen Element

zählt die Online-Lernplattform des PBZ, die die Gäste an dem Tag kennenlernen können. Mit im Programm sind

Aktionen zu korrekter Händedesinfektion, basaler Stimulation und Kinästhetik. Auch die künstliche Intelligenz

ist Thema. Dabei zeigt „Temi“, wie er Patienten den Weg durchs Krankenhaus weist. Die Rede ist von einem

Begleitroboter, der im Fokus eines vom PBZ begleiteten Projekts steht. Projektleiter Dr. David Unbehaun von

der Uni Siegen führt vor Ort Details dazu aus. Neben den Mitmachaktionen stehen Lehrer und Auszubildende

mit einer Vielzahl an Informationen rund um die Berufsbilder bereit. Unter anderem stellen sie die

Lernortkooperationen, die notwendigen Zugangsvoraussetzungen, die Ausbildungsinhalte sowie auch die Fort-

und Weiterbildungsmöglichkeiten vor. Abgerundet wird der „Tag der Ausbildung“ mit einem Gewinnspiel. Die

Sieger haben die Chance, eine Bluetoothbox, einen City-Galerie-Gutschein oder einen Amazon-Gutschein zu

ergattern. Zur Stärkung für zwischendurch gibt es kostenlos frisch gebackene Waffeln, leckere Hotdogs sowie

Heiß- und Kaltgetränke.

Einen „Tag der Ausbildung“ hatte es am PBZ bereits Anfang 2019 gegeben. Damals war das Interesse groß.

„Überwiegend waren junge Menschen bei uns zu Gast, doch auch Besucher mittleren Alters machten sich

schlau, die den Wunsch nach einem Berufswechsel hatten“, erinnert sich PBZ-Leiter Frank Fehlauer. Ferner

räumt er ein, dass die Aussicht, nach der Ausbildung eine sichere Arbeitsstelle zu bekommen, nicht besser sein

könnte. Mehr als 50 Ausbildungsplätze stehen jährlich in der Siegener Bildungseinrichtung in Nähe des

Diakonie Klinikums Jung-Stilling bereit. Die Kurse beginnen jeweils am 1. März und 1. September sowie in

diesem Jahr auch am 1. November.

Zum „Tag der Ausbildung“ sind Interessierte ohne Anmeldung herzlich eingeladen. Erreichbar ist die

Einrichtung unter Telefon 0271 / 333 6481.



Wie beim „Tag der Ausbildung“ im Jahr 2019 werden auch am 25. Mai von 13 bis 18 Uhr neben den Lehrern

auch die Auszubildenden im Siegener Pflegebildungszentrum Rede und Antwort stehen.

