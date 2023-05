Play-offs 7. und 8. Spieltag: TuS Ferndorf gegen HSG Hanau (Do) und TV Emsdetten gegen TuS Ferndorf (So)

(wS/red) Ferndorf/Hanau 17.05.2023 | TuS Ferndorf mit 2 Spielen innerhalb von 4 Tagen

Ferndorf hat zwar mit dem Ausgang/Ziel der Play-offs wahrscheinlich nichts mehr zu tun, wird aber alles versuchen, sich in der Tabelle vom derzeit 5. Platz etwas weiter hochzuarbeiten, wie weit, werden wir sehen.

Am kommenden Donnerstag (18.05.) um 17:00 Uhr findet das Spiel in der Stählerwiese statt. Dieses Mal trifft der TuS Ferndorf auf keinen geringeren Gegner als die HSG Hanau. Die Hanauer waren bereits am 05.11.2022 zu Gast in Kreuztal. Obwohl der TuS an diesem Tag nicht sein bestes Spiel ablieferte, gelang ihnen ein hochdramatischer Sieg in der letzten Minute mit 25:24. Im Rückspiel in Hanau hingegen musste Ferndorf eine deutliche Niederlage einstecken. Somit stehen sich nun zwei Mannschaften auf ähnlichem Niveau gegenüber. Allerdings hat Hanau derzeit mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen und hat ihr letztes Playoff-Spiel zu Hause mit 31:27 gegen die HSG Krefeld verloren.

Die Ferndorfer haben dann die nächste Gelegenheit auswärts am Sonntag (21.05.) beim TV Emsdetten. Der Anwurf findet um 17:00 Uhr statt. Emsdetten ist kein Unbekannter, da es bereits zu hitzigen Spielen zwischen diesen beiden Teams kam. Spannung ist also garantiert. Die Historie dieser Spiele kann in den Archiven eingesehen werden. In den bisherigen 15 Aufeinandertreffen steht das Torverhältnis bei 400:396 zugunsten von Emsdetten. Besonders bitter war die Niederlage von Emsdetten im Jahr 2017, als sie mit 29:23 in Minden vom TuS aus dem DHB-Pokal geworfen wurden.

In den Play-offs bleibt es weiterhin äußerst spannend. Der TuS Vinnhorst führt die Tabelle an, gefolgt vom EHV Aue auf dem zweiten Platz. Der TV Emsdetten liegt momentan auf dem dritten Platz, während die HSG Krefeld den vierten Tabellenplatz innehat. Alle vier Teams haben noch die Möglichkeit, einen der beiden ersten Plätze zu ergattern, die den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga bedeuten. Der TuS Vinnhorst hat bereits sechs Spiele absolviert, während die anderen Teams erst fünf Partien gespielt haben. Vinnhorst hat sein letztes Spiel in Aue verloren und somit nicht mehr die Kontrolle über den direkten Aufstieg in der eigenen Hand. Der TV Emsdetten hingegen hegt weiterhin Hoffnungen auf den Aufstieg, da sie auf Tabellenplatz zwei stehen. Um diese Hoffnungen am Leben zu erhalten, müssen sie am kommenden Sonntag gegen die Ferndorfer gewinnen. Natürlich werden die Ferndorfer alles daransetzen, die zwei Punkte für sich zu sichern. In der gestrigen Videokonferenz wurde Coach Robert Andersson durch Co-Trainer Jannis Michel vertreten. Andersson weilt aus persönlichen Gründen in seiner Heimatstadt Ystad wie uns der Verein mitteilte. Weiter teilte der Verein mit, dass er zum morgigen Spiel in der Stählerwiese wieder erwartet wird. Jannis Michel berichtete, dass in der vergangenen Woche drei Trainingseinheiten absolviert wurden und am Samstag eine Regenerationsübung sowie eine Videoanalyse der Angriffs- und Abwehrstrategien der kommenden Gegner durchgeführt wurden. Jannis Michel äußerte seine Anerkennung für unseren kommenden Donnerstagsgegner, die HSG Hanau. Er betonte, dass er sie für sehr stark hält und ihre Leistung ihn positiv überrascht hat. Michel lobte ihre beeindruckenden Spiele und betonte, dass ihr großer Charakter, ihr Kampfgeist und ihre Emotionen dazu beitragen, Spiele zu gewinnen. Zudem hob er hervor, dass sie durch ihr schnelles Tempo in der Offensive einen bedeutenden Vorteil erlangen. Jannis Michel freut sich auf das Spiel am Sonntag um 17 Uhr beim TV Emsdetten. Er beschrieb das Team als eines, das seit jeher fast unverändert spielt und sich in seiner Spielweise kaum verändert. Michel sieht für sein Team keinen Druck in dieser Begegnung, jedoch betonte er, dass Emsdetten einen Sieg braucht, um seine Chance auf einen möglichen Aufstieg zu wahren. Michel weiter „Wir werden sehen, wie die letzten Spiele laufen und wie weit es dann reicht“ Wie sieht es personell mit dem Team aus: Fehlen werden weiterhin Paul Schikora, Linus und Mattis Michel. Außerdem wird weiterhin Valentino Duvancic fehlen, er hat starke Rückenprobleme und wird mit den Play-offs nichts mehr zu tun haben. So erwarten den TuS in dieser „Englischen Kurzwoche“ 2 spannende Spiele mit hoffentlich gutem Ausgang für Roberts Jungs. HSG Coach Hannes Geist sieht für Donnerstag 2 Mannschaften auf Augenhöhe, die aber auch beide mit Verletzungspech zu kämpfen haben. Es wird eine extrem spannende und schwierige Aufgabe für uns, auf die wir uns aber gut vorbereitet haben. Vor allem müssen wir es wieder schaffen, eine sehr gute und präsente Deckung auf das Feld zu stellen, um mehr Ballgewinne für unser Spiel zu generieren. Wir werden 60 Minuten alles auf der Platte lassen, versuchen das Maximale herauszuholen und alles in die Waagschale werfen. (Quelle: HP Verein) Wir wünschen allen ein schönes Wochenende und den Herren der Schöpfung einen tollen Vatertag mit Bollerwagen und Felsquellwasser. Aber um 17 Uhr bitte alle in der Halle sein, denn dann braucht euch die Mannschaft. NODDA DAS IST FERNDORF – DAS BIST DU

