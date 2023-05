Posaunenchor Deuz unterstützt mit Jubiläumserlös die Telefonseelsorge

(wS/ks) Netphen 10.05.2023 | Deuz hat einen Teil des Erlöses aus dem großen Jubiläumskonzert zu seinem 125-jährigen Bestehen an die Telefonseelsorge Siegen gespendet. Armin Hoffmann und Heidrun Kühn vom Posaunenchor übergaben die Spende in Höhe von 1100 Euro jetzt an den Leiter der Teefonseelsorge, Pfarrer Dietrich Hoof-Greve.

„Das Geld fließt eins zu eins in die Ausbildung unserer Ehrenamtlichen“, sagte Hoof-Greve. Bei der Telefonseelsorge stehen knapp 100 Ehrenamtliche rund um die Uhr am Telefon sowie per E-Mail und Chat Ratsuchenden zur Seite. Für diese herausfordernde Tätigkeit absolvieren sie eine umfangreiche Ausbildung, in deren Rahmen durch die Spende nun mehr Supervisionsstunden angeboten werden können. Die ökumenische Telefonseelsorge wird getragen vom Evangelischen Kirchenkreis Siegen- Wittgenstein und dem katholischen Gemeindeverband Siegerland/Südsauerland.

Die andere Hälfte des Konzerterlöses fließt in die Arbeit des CVJM-Posaunenchors und wird unter anderem für neue Instrumente und Noten sowie Schulungen eingesetzt.

Im Deuzer Posaunenchor musizieren insgesamt 25 Bläserinnen und Bläser im Alter von 13 bis 69 Jahren unter Leitung von Armin Hoffmann gemeinsam. Das 125-jährige Bestehen feierte der Chor im März mit einem Konzert in der Evangelischen Kirche Deuz und hat noch weitere Veranstaltungen im Laufe des Jahres geplant: Am 13. August gibt es eine Bläserserenade am Abend im Bühlgarten in Deuz. Am tatsächlichen Gründungstag, dem 10. Dezember, gestaltet der Chor gemeinsam mit dem Bläserensemble Pro Musica Sacra einen Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Deuz.



Dietrich Hoof-Greve (Mitte), Leiter der Telefonseelsorge Siegen, freute sich über die Spende des CVJM-Posaunenchors Deuz, die Armin Hoffmann und Heidrun Kühn überreichten. Foto: Jasmin Maxwell-Klein