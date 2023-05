Schleifmühlchen-Umbau: Lindenberg-Sperrung ab Mitte Juni

(wS/red) Siegen 25.05.2023 Nach dem Rückbau der Verkehrsinseln und der Fahrbahnteiler geht der Umbau des Kreisels „Schleifmühlchen“ in Siegen in die zweite Bauphase über. Wie angekündigt, wird der „Knotenarm“ der Frankfurter Straße in und aus Richtung Lindenberg wegen der Bauarbeiten gesperrt. Die Vollsperrung erfolgt ab Mittwoch, 14. Juni 2023, informiert die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung, die Umfahrung erfolgt dann über die Fludersbach und die Wetzlarer Straße.

Die Sperrung ist notwendig, weil zur weiteren verkehrlichen Entlastung eine zusätzliche neue Fahrspur („Bypass“) vom Lindenberg in Richtung Kaan-Marienborn gebaut wird. Wer also nach rechts von der Frankfurter Straße in die Marienborner Straße abbiegen will, muss künftig nicht mehr in den Kreisel hineinfahren. Der mit Baustellen-Ampeln geregelte Verkehr zwischen Siegen und Kaan-Marienborn und in die Fludersbach ist zudem während der Bauphasen auf diese Weise besser zu steuern, als wenn alle „Arme“ des Kreisels geöffnet bleiben. Im Zuge der Bauarbeiten wird außerdem die komplette Fahrbahndecke vom Bauende Schleifmühlchen bis zur Ortsgrenze erneuert.

Aktuell wird die Mittelinsel des alten Kreisverkehrs abgebrochen und das alte Fludersbach-Gerinne verfüllt. Unter der jetzigen Mittelinsel befindet sich ein altes Gewölbe, das seinerzeit das Gerinne in die Weiß leitete. Dieses Gewölbe ist schon länger außer Betrieb, da der Bach im Straßenbereich neu verrohrt wurde. Um keine Hohlräume unter der neuen Fahrbahn zu haben, wird das Gewölbe verfüllt. Im Anschluss finden umfangreiche Ertüchtigungsmaßnahmen im Gehwegbereich vor dem VEB-Gebäude in der Marienborner Straße statt. Um genügend Aufstellfläche für das Bohrgerät für die Ufermauer zu haben, muss der Verkehr in Richtung VEB geleitet werden und über den jetzigen Gehwegbereich fahren. Dieser wird deshalb zurückgebaut und eine tragfähige provisorische Fahrbahn errichtet.

Wichtig für alle Verkehrsteilnehmenden: Die Verbindung in östlicher Richtung zwischen Siegen und Kaan-Marienborn mit der Frankfurter Straße und der Marienborner Straße bleibt – trotz der Großbaustelle – durchgängig befahrbar. Der Verkehrsknoten „Schleifmühlchen“ in Siegen wird bis zum Jahr 2025 zu einem modernen, barrierefreien „Kreisel“ umgebaut. Das „Schleifmühlchen“ ist im Stadtgebiet nach „Kochs Ecke“ der zweitwichtigste Verkehrsknoten.

Archivfotos: M. Groß / wirSiegen.de