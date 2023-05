(wS/red) Kreuztal 05.05.2023 | Am späten Donnerstagabend des 4. Mai randalierte gegen 21:50 Uhr eine männliche, alkoholisierte Person in einem Supermarkt in der Hagener Straße in Krombach. Die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam, um weitere Störungen zu verhindern. Der betrunkene Mann verbrachte die Nacht in der Zelle, ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Schnell abgeholt. Gegen 22 Uhr begann die Fahrt zur Polizeiwache

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de