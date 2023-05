Siegener Kunsttag am 21.5.23 unter dem Motto „Kunstgriff“

(wS/red) Siegen 19.05.2023 | Der Siegener Kunsttag ist ein jährliches Projekt mit vielen Beteiligten aus der Kunst- und Kulturlandschaft Siegens. Museen, Galerien, Kunstvereine, Künstler*innengruppen und einzelne Künstler*innen präsentieren Arbeiten, Installationen, Performances, Mitmachaktionen und mehr. Seit 2010 findet der Kunsttag zur Eröffnung des Siegener Kunstsommers immer unter einem anderen Motto statt.

Unter dem Motto „Kunstgriff“ fällt der diesjährige Kunsttag am 21.5. (12-18 Uhr) mit dem internationalen Museumstag zusammen. Die Stationen sind mittels einer Karte und auf der Website https://kunsttag-siegen.de/ zu finden. Der Eintritt ist ganztägig an allen Stationen frei. Der Kunsttag bedankt sich bei seinen Sponsoren Westenergie, Sparkassen Siegen, SVB, Rudolph Lichtwerbung, REWE Schneider und Optik Merdas.

Die Teilnehmenden in diesem Jahr:

Junge Kunstfreund*innen Siegen und KunstWertSchätzen „Gemeinsamer Orientierungspunkt“

Die Jungen Kunstfreund*innen Siegen und die studentische Initiative KunstWertSchätzen stehen mit einem gemeinsamen Stand auf der Oberstadtbrücke bei Henner und Frieder. Vor Ort informieren wir über die verschiedenen Stationen des KUNSTtages und haben eine Schnitzeljagd mit allen teilnehmenden Institutionen und Vereinen vorbereitet, die mit einem kleinen Gewinn ausgezeichnet ist.

Am Stand gibt es außerdem verschiedene Möglichkeiten selber aktiv zu werden – an einer Kreativstation können eigene Aufkleber gestaltet werden und ein einfaches Ratespiel lässt über den Wert von Kunst und dessen bestimmende Faktoren nachdenken. Menschen aller Altersgruppen und Familien sind herzlich eingeladen, den Stand zu besuchen und mit uns ins Gespräch zu kommen und kreativ zu werden.

Museum für Gegenwartskunst Siegen „Alles nur ein…“

Anlässlich des internationalen Museumstages und des Siegener KUNSTtag hat das MGKSiegen ganztätig freien Eintritt und bietet für alle Interessierten ein buntes Programm. Neben den aktuell laufenden Ausstellungen und der regulären Sonntagsführung zu „Laurenz Berges, Halten und Schwinden“ (16 Uhr), gibt es um 14 Uhr Führungen mit den Kunstbot*innen. Zum Abschluss des Tages, von 18 – 20 Uhr, gibt Joachim Weiß mit dem Gastmusiker Kristoff Becker aus Berlin ein Konzert im Museum.

14 Uhr Kurzführungen mit den Kunstbot*innen — Schüler*innen führen zu ihren Lieblingswerken (mit Virginia, Paulina und Hoang Anh vom Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf und Silas, Renzo, Denis, Victoria und Paul vom Gymnasium am Löhrtor), Workshop-Leitung Monika Liesegang

16 Uhr

Laurenz Berges

Halten und Schwinden

Öffentliche Führung mit Petra Schüller-Schmitz

18 Uhr

Nach dem Denken

Konzert mit Joachim Weiß und Kristoff Becker

gruppe3/55 e.V. „TAKE TWO schubLaden“

Wieder mal befindet sich die gruppe3/55 e.V. + friends im Außendienst, unterwegs im Siegener Stadtraum. Mit einer wandelnden Galerie, einer mobilen Installation, einem dynamischen Schubladengefüge, einem reisenden Kunsterzeugnis… So genau lässt es sich nicht sagen! Auf jeden Fall geht es rauf und runter, gezogen wie geschoben und auf wie zu. Und der Titel verrät: es gibt Kunst zu greifen. Kauf eins, nimm zwei (mit nach Hause) und bedenke, am Ende ist es die Kunst, die uns am Leben hält.

KuKu – Produzentengalerie „ZWISCHEN FLÄCHE UND (T)RAUM“

Die Produzentengalerie KuKu ist ein gemeinnütziger Verein mit Ausstellungsräumen in Siegen-Kaan-Marienborn, die es Künstlerinnen und Künstlern ermöglichen will, jenseits des profitorientierten Kunstmarktes selbstorganisiert und selbstverantwortlich ihre/seine Werke zu zeigen. Am diesjährigen Siegener Kunsttag haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, den Kunstgriff mit unterschiedlichen Materialien selber auszuprobieren. Den Rahmen bildet eine Ausstellung von Richarda Diehl und Daphne Speicher mit dem Titel „ZWISCHEN FLÄCHE & (T)RAUM“.

Siegerlandmuseum „Siegen subjektiv (be)greifen. Dialogische Führungen, 14 und 16 Uhr“

In der Ausstellung „Siegen. Der subjektive Blick auf die Stadt“ gibt es nicht nur verschiedene Ecken Siegens zu unterschiedlichen Zeiten zu entdecken, sondern auch die eigene, von Erfahrungen und Erlebnisse geprägte Wahrnehmung der Stadt. Kurator Lukas Vehn lädt um 14 und 16 Uhr zu dialogischen Führungen durch die Ausstellung ein, bei denen zuerst Lieblingsbilder entdeckt und anschließend damit verbundene Gedanken, Erinnerungen oder Erlebnisse geteilt werden können.

Kunstverein Siegen „Führung durch die Ausstellung Happiest Places“, 15 Uhr“

Jennifer Cierlitza gibt um 15 Uhr eine Führung durch die Ausstellung, die Arbeiten der Künstler*innen Tintin Patrone, Thomas Geiger und Raul Walch zeigt. Anschließend wird in einem Rundgang zu Raul Walchs Fahnen Kunst im öffentlichen Raum sichtbar.

Junges Theater Siegen „Ausstellung des Gruseligen“

Die „Ausstellung des Gruseligen“ des Jungen Theaters Siegen in der Bluebox basiert auf dem Theaterstück „Der Disney-Killer“ von Philip Ridley.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier