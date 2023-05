Textilservice Eiserfeld: Ihr Experte für professionelle Textilreinigung in der neuen GLOBUS Markthalle

(wS/red) Siegen 19.05.2023 | ANZEIGE

Textilservice Eiserfeld

Eiserfelder Str. 170

57072 Siegen

Telefon: 0271 77009211

E-Mail: info@textilservice-eiserfeld.de

Öffnungszeiten:

Montag–Freitag: 08.00-20.00 Uhr

Samstag: 08.00-20.00 Uhr

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir seit dem 11.05.2023 in der neuen GLOBUS Markthalle für Sie zu finden sind.

Wir sind darauf spezialisiert, Ihre Garderobe und Heimtextilien schonend und gründlich zu reinigen – sowohl für Privatkunden als auch für gewerbliche Kunden. Dabei legen wir großen Wert auf Qualität und faire Preise, immer mit Blick auf die Umwelt. Unser Team von geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Fragen zu Reinigungsmitteln, Pflegehinweisen, Materialien und mehr zu beantworten.

Unsere Leistungen umfassen:

Textilreinigung

Als Experten garantieren wir eine sorgfältige, umweltfreundliche und schonende Pflege Ihrer Textilien wie Hosen, Blusen, Hemden, Gardinen, Dekorstoffe und Polsterbezüge. Vor der Reinigung führen wir eine gründliche Analyse von Material und Gewebe durch, behandeln Flecken schonend und reinigen umweltbewusst.

Lederreinigung

Leder benötigt eine besondere Behandlung, um seinem Besitzer lange Freude zu bereiten. In Zusammenarbeit mit einem Experten für Lederpflege geben wir Ihr wertvollstes Lederkleidungsstück in professionelle Hände. Nach der Behandlung erstrahlt es wieder wie neu. Auf Wunsch bieten wir auch Nachfetten und/oder Farbauffrischungen für Ihr Leder an.

Teppichreinigung

Da wir uns aufgrund begrenzter Platzkapazitäten auf die Textilpflege spezialisiert haben, übergeben wir Teppiche jeglicher Art einem Experten. Bei Fragen zur Teppichreinigung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Qualität und Hautverträglichkeit haben für uns höchste Priorität

Die Zufriedenheit unserer Kunden und der Beitrag zum Umweltschutz sind uns ein Anliegen. Daher verwenden wir ausschließlich biologisch abbaubare Textilreinigungsmittel und verzichten auf schädliche Chemikalien wie PER. Wir reduzieren Abfall, wo immer möglich, und pflegen regelmäßigen Kontakt zu unseren Lieferanten von Maschinen und Reinigungsmitteln, um stets auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. Durch den Einsatz moderner Waschmaschinen sparen wir kostbares Wasser und Energie. Tests haben gezeigt, dass unsere hoch effizienten Geräte im Vergleich zu herkömmlichen Waschmaschinen 10-20 % Strom und sogar bis zu 75 % Wasser und Waschmittel einsparen können.

Wir legen großen Wert auf Qualität und Hautverträglichkeit. Bei uns können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Textilien gründlich gereinigt und schonend behandelt werden, während wir gleichzeitig die Umwelt schonen. Unsere langjährige Erfahrung und unser Engagement für nachhaltige Praktiken machen uns zu Ihrem verlässlichen Partner für professionelle Textilreinigung.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Textilien in besten Händen zu wissen. Besuchen Sie uns persönlich in der neuen Globus Markthalle in der Eiserfelder Str. 170 in Siegen oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 0271 77009211.

Erstklassige Textilreinigungsdienste für makellose Kleidung – Entdecken Sie unser professionelles Reinigungsteam und vertrauen Sie uns die Pflege Ihrer Lieblingsstücke an. Von der schonenden Reinigung bis zur fachgerechten Fleckenentfernung – erleben Sie bei uns erstklassige Qualität und herausragenden Kundenservice. Genießen Sie strahlend saubere Kleidung, die sich wie neu anfühlt!

Wir sind leicht für Sie zu finden: Nehmen Sie den rechten Eingang zum Globus – dann finden Sie uns unmittelbar links im Eingangsbereich. Kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung.

Wir freuen uns darauf, Ihnen mit unserem fachkundigen Team und unseren hochwertigen Reinigungsdienstleistungen zur Seite zu stehen und dafür zu sorgen, dass Sie lange Freude an Ihren Lieblingsstücken haben.

Weitere Infos sowie unsere aktuelle Preisliste finden Sie auf unserer Homepage textilservice-eiserfeld.de

Unsere Dienstleistungen umfassen die Reinigung von Arbeitsbekleidung für eine Vielzahl von Branchen, darunter Hotels, Restaurants, Cafés, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Fitnessstudios, Sporteinrichtungen, Friseursalons, Schönheitssalons, Arztpraxen sowie Uniformen und vieles mehr.