Tresor in Schacht gefunden: Polizei bittet Feuerwehr um Amtshilfe

(wS/red) Siegen 26.05.2023 | Am Donnerstag wurde in der Wisenstraße in Siegen in einer alten Lager- und Produktionshalle ein Tresor aufgefunden. Der Tresor befand sich in einem Schacht in der Nähe eines Räucherofens. Die Feuerwehr wurde um Amtshilfe gebeten, um den schweren Stahlschrank mit technischem Know-how und Manneskraft aus dem Schacht zu bergen.

Das Gebäude, in dem der Tresor gefunden wurde, gehört derzeit der Stadt Siegen und dient unter anderem als Flüchtlingsunterkunft. Da der mehrere hundert Kilo schwere Tresor augenscheinlich noch nicht lange in dem Schacht lag, könnte davon ausgegangen werden, dass der Tresor aus einer Straftat stammt. Ein Inhalt befand sich nicht mehr im Inneren. Die Kriminalpolizei hat die erkennungsdienstlichen Maßnahmen und die Ermittlungen zur Herkunft aufgenommen.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de