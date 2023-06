Ab 3. Juli nur EC-Kartenzahlung im Straßenverkehrsamt Siegen – Barzahlung weiterhin im Kreishaus möglich

(wS/si) Siegen 29.06.2023 | In der Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle des Kreises am Standort Siegen (St.-Johann-Straße 23, 57074 Siegen) ist ab dem 3. Juli 2023 aus Sicherheitsgründen nur noch EC-Kartenzahlung möglich. Zahlungen in bar sind trotzdem weiterhin möglich und zwar nur wenige Minuten fußläufig entfernt an der Service-Stelle des Kreishauses (Koblenzer Straße 73, 57072 Siegen).

Am Standort in Bad Berleburg (Am Breitenbach 1, 57319 Bad Berleburg) bietet die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle des Kreises weiterhin Bar- und Kartenzahlung an.