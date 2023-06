Antonia Colsman überzeugt bei den Deutschen Meisterschaften im Florett

TV Jahn Siegen ist NRW-Vizemeister 2023

(wS/red) Siegen / Düren 20.06.2023 | „Wir sind NRW-Vizemeister 2023 und das hochverdient“, freute sich Jahn-Trainer Frank Matzner über das starke Ergebnis seiner Schützlinge in der olympischen Disziplin Florett beim NRW Jugend Cup 2023 in Düren. Die NRW-Mannschaftsmeisterschaften der beiden Landesfachverbände Nordrhein (RFB) und Westfalen (WFB) für die Startklassen U11, U13 und U15 aller drei Fechtdisziplinen sind traditionell das letzte offizielle Landesturnier und zugleich ein sportlicher Höhepunkt zum Saisonabschluss vor den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen.

Die Fechtabteilung des TV Jahn Siegen war unter Betreuung der Trainer Frank Matzner und Ulf Witzleben mit gleich fünf Florett-Teams erfolgreich in Düren am Start. Eine herausragende Leistung zeigte die 1. Mannschaft des TV Jahn Siegen in der Startklasse „Florett Open U13“ mit Antonia Colsman, Emil Boermans, Vincent Klausnitzer und Lorenz Dietz, die allesamt erst im vergangenen Sommer ihre Turnierreifeprüfung absolvierten und nun in der ersten Saison sofort ins Landesfinale gelangten. In der Vorrunde (Runde 1) besiegte das Siegener Mixed-Team die Mannschaften FC DÜREN 2 (45:18), DFC DÜSSELDORF (45:28) und FC MOERS 2 (45:40), platzierte sich auf Rang 2 der Setzliste Direktausscheidung und zog somit ins Halbfinale der Landesmeisterschaft.

Beim erneuten Aufeinandertreffen mit dem Team FC MOERS 2 im Halbfinale wurde es richtig spannend und es kam bei Treffergleichstand 44:44 zum Herzschlagfinale, wo Antonia Colsman schlussendlich den entscheidenden Treffer setzen konnte. Erst im Finale unterlag das Siegener Team der 1. Mannschaft des FC MOERS mit dem Achtungsergebnis 27:45 und holte mit überzeugender Leistung den Vizetitel beim NRW Jugend Cup 2023. „Das war überraschend und eine wirklich immense Wettkampfleistung unserer Nachwuchsfechter im Wettbewerb mit den stärksten Vereinen NRWs“, sagte Frank Matzner zum Titelgewinn des Vizemeisters 2023. Das Team TV JAHN SIEGEN 2 mit Holly-Sue Stimming, Deniz Devin Hoffmann, Linus Lange und Theo Herzen erreichte ebenfalls zufriedenstellend Platz 6 in der Startklasse „Florett Open U13“. In der jüngsten Startklasse „Florett Open U11“ schaffte es das Team des TV Jahn Siegen mit Selina Christiaens, Felizitas Fischenich, Jakob Wagener und Ben Dietermann auf den guten Platz fünf. Jeweils den vierten Rang belegten die Teams des TV Jahn Siegen in der Startklasse „Florett Damen U15“ mit Antonia Colsman, Anna Lange, Rahel Brenner und Lena Dornseiff sowie in der Startklasse „Florett Herren U15“ mit Maximilian Groß, Emil Boermans und Vincent Klausnitzer. Für Florettfechterin Antonia Colsman (Jahrgang 2010) vom TV Jahn Siegen, die im Frühjahr in ihrer ersten Wettkampfsaison bereits den Titel der NRW-Vizemeisterin 2023 im Einzelstart gewann und mit einem großen Abstand die Westfalenrangliste im Damenflorett U13 anführt, gab es in Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften kürzlich weitere Medaillensiege.

Beim 24. Osterturnier des SVA Oranienburg 2023 gewann die Siegenerin Gold, holte beim 13. Munsteraner Drachenturnier 2023, einem Qualifikationsturnier für U13 bis U17 in Niedersachsen, sogar in der höheren Startklasse „U15“ die Silbermedaille und schaffte es beim Radebeuler Fechtcup 2023, ebenfalls in der Startklasse „U15“, auf Platz drei. Zum bundesweiten Saisonhöhepunkt ging es nach Winsen (Luhe), wo Antonia Colsman vom TV Jahn Siegen bei den Deutschen Meisterschaften 2023 im „Florett Damen U13 Einzel“ unter 70 qualifizierten Starterinnen in ihrer ersten Wettkampfsaison den Vorrundenplatz neun errang, auf der Setzliste Direktausscheidung anschließend Platz 14 einnahm und im Gesamtergebnis sofort auf Platz 18 bei der deutschen Jugend-Einzelmeisterschaft kam und somit die beste Platzierung einer Westfälin erlangte. Als Ranglistenerste im Landesverband Westfalen und trefferstärkste westfälische Fechterin bei der deutschen Einzelmeisterschaft führte Antonia Colsman am folgenden Wettkampftag auch das WESTFALEN-Team bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften 2023 unter 21 Teams überzeugend auf Platz 7.

Foto: TV Jahn Siegen

