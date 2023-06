Brustzentrum bietet Telefonaktion an

(wS/dia) Siegen 16.06.2023 | Experten stehen am Dienstag, 20. Juni, für Fragen bereit

Eine Telefonaktion bieten die Chef- und Oberärzte des Brustzentrums Siegen-Olpe am Dienstag, 20. Juni an. Patienten und Interessierte können sich von 17 bis 19 Uhr unter der Nummer 0271/2219 015 67 mit ihren Fragen an die Experten wenden.

An der Aktion beteiligen sich Mediziner aus dem Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen, dem St. Martinus-Hospital Olpe sowie des St. Marienkrankenhauses Siegen.