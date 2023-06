Den Ort generationsübergreifend zusammengebracht: Kääner Sommer auch 2023 ein großer Erfolg

(wS/fc) Siegen 06.06.2023 | Strahlender Sonnenschein, jubelnde Gewinner und eine ausgelassene Stimmung erfüllten die Herkules-Arena im Breitenbachtal, wo sich rund 450 Besucher versammelt hatten. Der Kääner Sommer 2023 wurde erneut von TuS Kaan-Marienborn und 1.FC Kaan-Marienborn gemeinsam ausgerichtet, nachdem die Neuauflage im letzten Jahr großen Erfolg hatte. Die strahlenden Gesichter der Teilnehmer blieben auch diesmal nicht aus.

Das Zusammenbringen von Menschen jeden Alters und jeder Größe, sowohl sportlich als auch musikalisch, war auch in diesem Jahr wieder das Hauptziel. Um 12 Uhr starteten das Fußballturnier der örtlichen Vereine sowie die BIG Family Games. Nach spannenden Vorrundenspielen setzte sich in Gruppe A das Team der Kita Lillipuz und in Gruppe B der FC Biercelona ins Finale durch. Das Spiel um den dritten Platz wurde jedoch vorab von den VOLLnsberger Bolzern mit einem 0:1-Sieg gegen den CVJM Kaan-Marienborn entschieden. Im Finale gab es dann eine klare Angelegenheit: Die Kita Lillpuz gewann mit 4:1 und reckte am Ende den Siegespokal in die Höhe, während sich der FC Biercelona über den zweiten Platz freuen durfte.

Parallel zu den spannenden Vorrundenspielen hatten die Familien großen Spaß auf der Hüpfburg und bei den Spaß-Olympiaden der BIG Family Games, an denen beeindruckende 33 Teams teilnahmen. Nach der Siegerehrung begeisterte die heimische Coverband Belle Four mit rockigen Klängen, während DJ Robin an den Turntables für die richtige Partystimmung sorgte und die Gäste zum Feiern brachte.

Max Ruscheweyh und Tim Gleibs aus dem Organisationsteam zogen anschließend ein äußerst positives Fazit: „Die Ausrichtung des Kääner Sommers hat uns wieder großen Spaß gemacht und die Vereine sowie den Ort weiterhin eng miteinander verbunden. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen fleißigen Helfern herzlich bedanken. Für uns steht fest, dass einer Wiederholung im Jahr 2024 nichts im Wege steht. Unser klares Ziel ist es, dass sich diese Veranstaltung fest in Kaan-Marienborn etabliert.“

Fotos: TuS Kaan-Marienborn

