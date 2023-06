„Die Bergwerksrallye“ – ein Ferienangebot für Familien

(wS/si) Siegen 30.06.2023 | Seit etwas über einem Jahr hat das Stadtmarketing Siegen im Bereich Stadtführungen ein tolles Angebot für Kinder der Klassen 2 bis 5 im Programm.

Unter dem Motto „Ein Bergwerk in luftiger Höhe – Siegens eisernes Geheimnis“, rätseln sich die interessierten jungen Gäste, in Begleitung von Co-Autorin Adrienne Nix, durch 900 Jahre Stadtgeschichte und finden am Ende an spektakulärer Stelle einen Schatz.

Nachdem nun schon etliche Siegener Grundschulen dieses Konzept begeistert absolviert haben, können sich nun auch interessierte Familien für diese Schatzsuche anmelden.

Foto: Stadtmarketing Siegen GmbH

Termine: Mittwoch, den 19.07.23 und Sonntag, den 23.07.23 jeweils 14.00 Uhr ab

Hauptportal Martinikirche ; Dauer der Tour: gut 2 Stunden

Max Teilnehmerzahl: 6 Familien mit bis zu 3 Kindern im entsprechenden Alter (nach Möglichkeit) pro Tour

Preis: 22,00 € Familienticket

Anmeldungen sind unbedingt erforderlich und ab sofort möglich unter: stadtmarketing@siegen.de bzw unter 0271-4041317

