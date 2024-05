Siegerländer besuchten NRW-Landtag: Was hat Nordrhein-Westfalen mit Europa zu tun

(wS/fdp) Siegen 13.05.2024 | Auf Einladung der südwestfälischen Abgeordneten Angela Freimuth MdL, die zugleich stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag ist, sowie des liberalen Europakandidaten Tibor Zachar, besuchte kürzlich eine Besuchergruppe aus Siegen-Wittgenstein den NRW-Landtag in Düsseldorf. „Wir gingen dabei insbesondere der Frage auf den Grund, was hat der Landtag mit Europa zu tun“, verdeutlicht Tibor Zachar, „und tauschten uns dazu mit der Abgeordneten Angela Freimuth MdL sowie dem Abgeordneten Dr. Werner Pfeil MdL, dem europapolitischen Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, intensiv aus“.

Bedeutung einer starken und vereinten Europäischen Union verstehen

Bevor es jedoch zum persönlichen Gespräch mit Freimuth und Pfeil kam, stand eine allgemeine Einführung in die Tagesordnung durch den Besucherdienst sowie die Beobachtung der Plenarsitzung von der Tribüne auf dem Programm. „Europa spielt eine zentrale Rolle für Nordrhein-Westfalen, als Transitland im Herzen von Europa und als Nachbar der BENELUX im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit“, unterstreicht Pfeil und führt weiter aus: „Diese Zusammenarbeit zeigt sich in den EUREGIO-Profilschulen, einem gemeinsamen grenzüberschreitenden Gesundheits- und Katastrophenschutz, dem kulturellen Austausch und natürlich einer vielfältigen wirtschaftlichen Verflechtung. Als überzeugte Europäer verstehen die Menschen in Nordrhein-Westfalen die Bedeutung einer starken und vereinten Europäischen Union. Bei der Europawahl am 9. Juni 2024 gehe es darum, Europa stark gegen Extremisten zu machen!“

Wohlstand und prosperierende Zukunft ausbauen – in NRW genauso wie in ganz Europa

Dem pflichtet Zachar bei: „Jetzt liegt es an uns, Europa in eine Richtung zu steuern, in der es darum geht, unsere Zukunft zu sichern. Eine Zukunft, in der sich Erfindergeist frei entfalten kann, in der Freiheit und die Liebe zu dieser Union für jeden Europäer greifbar ist“. Der heimische Europakandidat der Liberalen wünscht sich eine Zukunft, in der die Fragen, wie man das Leben der Europäer einfacher macht, eine größere Bedeutung bekommen, als die Fragen, wie man sie und unsere Unternehmen bevormundet und das Leben aller in Vorschriften erstickt. Eine Zukunft, in der Europäerinnen und Europäer zueinander finden und entdecken, was sie verbindet, anstatt danach zu suchen, was sie trennt. „Nur so könne“, ist der Liberale überzeugt, „Wohlstand und eine prosperierende Zukunft ausgebaut werden, in NRW genauso wie in ganz Europa“.



Überzeugter Europäer

„Ich habe mich sehr über den Besuch der Liberalen aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein gefreut“, so Freimuth. „Mit Tibor Zachar tritt dort ein überzeugter Europäer für die Freien Demokraten zur Europawahl an. Ich freue mich auf einen engagierten Wahlkampf, für Frieden, Wohlstand und Chancen auf unserem Kontinent. Die Europawahl am 09.06. ist richtungsweisend! Angesichts der geostrategisch veränderten Lage durch den völkerrechtswidrigen, russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, fortwährende Cyberangriffe und Desinformationskampagnen muss die Europäische Union mehr und aktiv für Frieden und die Sicherheit Verantwortung übernehmen.“

Einen anderen Blickwinkel auf die Arbeit des Landtages bekommen

„Es war ein schöner und interessanter Tag!“, so Stefanie Vitt aus Siegen. „Die ganze Organisation im Landtag hat mich sehr beeindruckt. Jeder Bürger sollte eigentlich die Gelegenheit haben, diese Führung einmal mitzumachen, um einen anderen Blickwinkel auf die Arbeit des Landtages zu bekommen.“