Großtagespflegestelle „Dorfknirpse“ in Siegen-Feuersbach bietet liebevolle Betreuung und Abenteuer für Kinder

(wS/red) Wilnsdorf 13.05.2024 | Seit einiger Zeit bietet die Großtagespflegestelle „Dorfknirpse“ in Siegen-Feuersbach eine liebevolle Betreuung für Kinder im Alter von unter drei Jahren an. In einem umgebauten Bauernhaus im Herzen von Siegen-Feuersbach gelegen, bietet die Einrichtung eine ideale Umgebung für Kinder, um zu spielen, zu lernen und die Natur zu erkunden.

Mit großzügigen Räumlichkeiten, darunter ein geräumiges Spielzimmer, zwei Schlafzimmer, eine gut ausgestattete Küche und ein Außengelände, bietet die „Dorfknirpse“ den Kindern vielfältige Möglichkeiten zur Entfaltung und Entwicklung. Besonders beliebt ist die Bewegungsscheune, die auch bei schlechtem Wetter ausreichend Platz für Bewegung und Spaß bietet.

Einzigartig macht die „Dorfknirpse“ auch das Mitwirken von Gerda, einem Coton des Tulear, und Elli, einem Chihuahua, die nicht nur liebevoll die Kinder begleiten, sondern auch ein fester Bestandteil des Lebens in der Einrichtung sind.

Anke Dietrich und Lena Fischer, die langjährigen Fachkräfte der Großtagespflegestelle, legen großen Wert darauf, eine familiennahe Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Kinder geborgen fühlen und sich frei entfalten können. Durch ihr Engagement und ihre Erfahrung haben sie das Vertrauen der Eltern gewonnen und sind feste Ansprechpartner für alle Belange rund um die Betreuung der Kinder.

Obwohl die „Dorfknirpse“ bereits seit einiger Zeit geöffnet sind, stehen noch freie Plätze zur Verfügung. Eltern, die eine liebevolle und professionelle Betreuung für ihre Kinder suchen, sind herzlich eingeladen, sich telefonisch unter 02737 2298227 oder über die Webseite www.Dorfknirpse.de mit Anke Dietrich und Lena Fischer in Verbindung zu setzen. Die „Dorfknirpse“ freuen sich darauf, weitere Kinder auf ihrem Weg zu begleiten und ihnen eine unvergessliche Zeit voller Spiel, Spaß und Abenteuer zu bieten.