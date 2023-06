Frontalzusammenstoß auf dem HTS-Zubringer Eiserfeld: Zwei Frauen schwer verletzt

(wS/red) Siegen-Eiserfeld 04.06.2023 Am Samstagabend ereignete sich gegen 23:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem HTS-Zubringer in Eiserfeld. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 32-jährige Frau war mit ihrem Golf auf dem Weg von Siegen in Richtung Eiserfeld unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache von ihrer Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. In dem Moment kollidierte sie frontal mit dem entgegenkommenden Ford einer 38-jährigen Frau.

Beide Fahrerinnen erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Rettungskräfte eilten zum Unfallort und brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Die HTS-Auf- und Abfahrt musste während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden. Zusätzlich wurde die Feuerwehr alarmiert, um den Brandschutz sicherzustellen und die auslaufenden Betriebsmittel der Fahrzeuge zu beseitigen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei war vor Ort, um den Unfall aufzunehmen und den Verkehr zu regeln. Zeugenaussagen wurden aufgenommen, um den genauen Hergang des Unfalls zu rekonstruieren. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

Der Verkehr auf dem HTS-Zubringer konnte nach Abschluss der Unfallaufnahme wieder freigegeben werden.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

