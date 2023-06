Hilchenbacher Bündnis lädt zur Lesung ein: „Unter Nazis – jung, ostdeutsch, gegen Rechts“

(wS/hi) Hilchenbach 07.06.2023 | In Kooperation mit der DGB-Jugend Südwestfalen (Deutscher Gewerkschaftsbund) lädt das Hilchenbacher Bündnis für Toleranz und Zivilcourage zu einer Lesung mit Jakob Springfeld ein. Die Veranstaltung findet am Montag, 12. Juni, um 19:00 Uhr in den Klimawelten Hilchenbach am Kirchweg 17 statt. Einlass ist ab 18:30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Der Zwickauer Klima- und Antifa-Aktivist Jakob Springfeld hat „Unter Nazis – jung, ostdeutsch, gegen Rechts“ gemeinsam mit dem Journalisten Issio Ehrich geschrieben. Thema ist seine eigene Geschichte. Laut Ankündigung der Veranstalter geht es um Drohungen, Gewalt und Angst. Der Autor beschreibt die harte Realität, auf die junge Antifaschistinnen und Antifaschisten in Städten wie Zwickau stoßen.

„Es geht aber auch darum, dass selbst solche Städte zu progressiven Keimzellen werden können“, heißt es weiter.

Im Anschluss an die Lesung kommt Jakob Springfeld mit den Zuhörerinnen und Zuhörern ins Gespräch.



Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier