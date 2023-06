Luz Juana Vetter und Evelyn Pogorazdov aus Siegen erobern die Europameisterschaft

(wS/red) Siegen 29.06.2023 | „don`t dream it, be it“ – dass war das Motto des diesjährigen deutschen Ausrichters DANCE UNIT.

DANCE UNIT richtete die Deutsche Meisterschaft am 30.März bis 02.April 2023 und die International Dance Championships am 28.und 29.Mai aus. Diese beiden großen Wettbewerbe fanden zum ersten mal im Congress Centrum Oberhausen statt, und die Europameisterschaft wurde zum ersten mal in Deutschland ausgrichtet. Diesmal hatten Luz und Evelyn keinen langen Flug oder Fahrt

zur Meisterschaft, deshalb konnten beide viel ausgeruhter in den Wettbewerb starten.

Luz Juana Vetter – 16 Jahre

Evelyn Pogorazdov – 17 Jahre

Luz Juana Vetter und Evelyn Pogorazdov durften als Schülerinnen der Ballett Meister Schule in Siegen, und als amtierenden Deutsche Meisterinnen, Deutschland bei der Europameisterschaft vertreten.

An diesem Wochenende trafen sich fast 2000 Tänzerinnen und Tänzer, die sich vor einer hochkarätigen internationalen Jury beweisen mussten.

Am Samstag mussten Luz und Evelyn sich erstmal in einer Qualifikationsrunde durchsetzen, die Jury war so begeistert dass sie die zwei am Abend zur Gala einlud. Für Tänzer ist das eine große Ehre, da nur die interessantesten Choreographien eingeladen werden.

Am Sonntag war es dann soweit. Das FInale! Trotz wenig Schlafs konnten Luz und Evelyn mit hervorragender Leistung und hoher Punktzahl, jeweils in ihren Disziplinen acht Europameistertitel und zwei Vize Europameistertitel ertanzen.

Luz Juana Vetter gewann:

Gold für Jazz Solo

Gold für Contemporary Solo

Gold für Jazz Duo

Gold für Nationaltanz Duo

Silber für Ballett Solo

Ein Stipendium nach Chicago USA

Evelyn Pogorazdov gewann:

Gold für Ballett Solo

Gold für Nationaltanz Solo

Gold für Jazz Duo

Gold für Nationaltanz Duo

Silber für Contemporary Solo