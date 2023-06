Nach Diebstahl aus Pkw – Polizei fand Diebesgut und Drogen bei 39-Jährigem

(wS/ots) Siegen-Weidenau/ Siegen-Geisweid In der Nacht von Montag auf Dienstag (13.06.2023) ist es zu einem Diebstahl aus einem Pkw in der Straße „Setzer Weg“ in Weidenau gekommen. Ein unbekannter Täter durchwühlte den Innenraum und entwendete die Geldbörse des 26-jährigen Inhabers. Schnell eingeleitete Ermittlungen richteten einen Tatverdacht gegen einen 39-jährigen Mann. Ein durch die Staatsanwaltschaft Siegen angeregter Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 39-Jährigen wurde richterlich angeordnet.

In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten nicht nur die Geldbörse des 26-Jährigen, sondern auch weiteres Diebesgut. Darüber hinaus lagen augenscheinlich Betäubungsmittel auf dem Wohnzimmertisch des 39-Jährigen. Die Beamten stellten das Diebesgut und die Drogen sicher. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

