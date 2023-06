Neuer Spielplatz für 75.000 Euro in der Numbach: Kinder freuen sich über das neue Spielangebot

(wS/red) Siegen 01.06.2023 | Über ein großes Spielangebot mit inklusiven Spielelementen können sich Kinder ab sofort in der Siegener Numbach freuen: Bürgermeister Steffen Mues eröffnete dort am Freitag, 26. Mai 2023, gemeinsam mit Stadtbaurat Henrik Schumann den neuen Spielplatz „An der Alche“.

Mit dabei waren auch Schülerinnen und Schüler einer 6. Klasse der nahegelegenen Johanna-Ruß-Schule, die die neuen Geräte bei bestem Frühlingswetter ausprobieren durften. Sie hatten die Umbauarbeiten aufmerksam verfolgt und bereits auf die Eröffnung hingefiebert. Die Grünflächenabteilung der Stadt Siegen hatte das Areal in den vergangenen Monaten umgebaut, weil der alte Spielplatz stark in die Jahre gekommen war: Die Spielgeräte waren teilweise ca. 20 Jahre alt und mussten aus Sicherheitsgründen teilweise zurückgebaut werden, sodass zuletzt kein großes Spielangebot mehr vorhanden war.

Das sieht jetzt anders aus: An einer großen Kletterkombination mit Rutsche bieten sich durch eine Kletterwand, Netze und Leitern diverse Spielmöglichkeiten, es gibt einen Balancierparcours, an dem Kinder ihre Geschicklichkeit testen können, Besonderheiten wie ein Erd-Telefon und Holzelemente wie Sitzstämme und Spieltiere aus Holz, die der Nähe zum Wald Ausdruck verleihen. Darüber hinaus wurden viele inklusive Elemente umgesetzt: Eine Nestschaukel und ein Drehsitz können auch von Kindern mit Einschränkungen genutzt werden, es gibt eine leicht zugängliche, kleinere Rutsch-Kombination mit Motorik-Elementen sowie einen unterfahrbaren und damit rollstuhlgeeigneten Sandspieltisch. Abgesenkte Bordsteine sorgen zudem dafür, dass der Spielplatz besser zugänglich ist.

„Alles in allem ist hier ein weiterer wunderbarer Anlaufpunkt für Familien entstanden, der sich sehr gut in die Umgebung fügt“, freute sich Bürgermeister Steffen Mues und dankte allen Beteiligten für die gute Arbeit. „Der Bereich wurde ja schon in der Vergangenheit sehr gut frequentiert, daher bin ich mir sicher, dass der neue Spielplatz gut angenommen wird und die Umgebung weiter aufwertet.“ Neben der schönen Lage am Waldrand und dem Radweg, der direkt in die Innenstadt führt, gebe es hier eine Infrastruktur, die durch das Gastronomieangebot, die Skateranlage, den Flowtrail und den Minigolfplatz einem Naherholungsgebiet nahekomme, so der Bürgermeister.

Die Kosten für den neuen Spielplatz belaufen sich auf rund 75.000 Euro.