Öffentlichkeitsfahndung nach lebensgefährdender Attacke in der Kölner Südstadt – Fotos im Link

(wS/ots) Köln 30.06.2023 | Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Die Polizei Köln sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera drei tatverdächtige Männer, die im Verdacht stehen, in der Nacht zu Sonntag (25. Juni) einen Radfahrer (39) auf der Bonner Straße in der Kölner Südstadt mit Schlägen und Tritten lebensgefährlich verletzt zu haben. Der 39-Jährige, der mittlerweile außer Lebensgefahr ist, blieb mit schweren Kopfverletzungen bewusstlos liegen. Nach ersten Ermittlungen sollen sich die Tatverdächtigen vor der Tat in einem Imbiss an der Bonner Straße Ecke Koblenzer Straße aufgehalten haben.

Weitere Lichtbilder der Unbekannten sind unter folgendem Link einsehbar: https://polizei.nrw/fahndung/109107

Hinweise zu den Identitäten und Aufenthaltsorten der Männer nehmen die Ermittler des Kriminalkommissars 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/kk)

