Stadtradeln in Freudenberg vom 18. Mai bis 7. Juni

(wS/fr) Freudenberg 30.04.2024 | Am 18. Mai fällt der Startschuss zum vierten STADTRADELN im Kreis Siegen-Wittgenstein:

Alle, die in der Stadt Freudenberg bzw. im Kreis Siegen-Wittgenstein wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, können beim STADTRADELN mitmachen.

Beim STADTRADELN werden Menschen spielerisch angeregt, 21 Tage lang (und darüber hinaus) möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen und zu einer Veränderung der Alltagsmobilität in der Region beizutragen. Selbstverständlich können auch in der Freizeit Kilometer gesammelt werden.

Anmeldungen für die Stadt Freudenberg sind über www.stadtradeln.de/freudenberg oder in der STADTRADELN-App möglich. Einzelpersonen radeln in der „Offenen Gruppe“ mit.

Kommunen-Challenge

Der Kreis Siegen-Wittgenstein ruft dieses Jahr eine Kommunen-Challenge aus. Die Kommune mit den meisten Kilometern pro Kopf gewinnt ein Parklet mit Fahrrad- Servicestation, das von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AWO-Werkstatt in Netphen-Deuz in Handarbeit hergestellt wird. 389 aktive Radelnde haben im letzten Jahr für Freudenberg gemeinsam 92.358 Kilometer erradelt. Mit 5,01km pro Einwohner/in lag Freudenberg damit auf Platz 3 im Kreisgebiet.

Radtour in Freudenberg

Am 5. Juni veranstaltet die Stadt Freudenberg eine offene Tour rund um Freudenberg. Start ist um 18:00 Uhr am Parkplatz Gambachsweiher. Die Tour wird voraussichtlich 2,5 Stunden dauern und beim Café Stadtblick im Kurpark enden. Anmeldungen für die Tour unter l.noell@freudenberg-stadt.de, eine Teilnahme ist auch ohne Anmeldung möglich.

Die Tour ist ca. 30 Kilometer lang und hat ein mittleres Schwierigkeitsniveau.

Bei Fragen steht die Koordinatorin Frau Nöll unter 02734 43-164 oder l.noell@freudenberg-stadt.de zur Verfügung.

Foto: Stadt Freudenberg

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!