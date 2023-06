Stärkungspakt NRW: Sozial tätige Vereine in Neunkirchen können gefördert werden

(wS/red) Neunkirchen 30.06.2023 | „Gemeinsam gegen Armut“ – dieses Ziel verfolgt die Landesregierung mit ihrem Stärkungspakt NRW. „Gestiegene Energiepreise und eine hohe Inflationsrate treffen vor allem die einkommensschwachen Haushalte und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur“, erklärt Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann und freut sich, dass die Landesregierung ergänzend zu den Maßnahmen des Bundes weitere 150 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung stellt.

Um Menschen in sozialen Notlagen und der dafür bestehenden sozialen Infrastruktur zu unterstützen, können sozial tätige Vereine und Einrichtungen ab sofort beispielsweise Heiz-, Miet- oder Nebenkosten geltend machen. Die Fördermittel können auch für bereits bestehende Maßnahmen oder die Schaffung neuer Angebote und damit einhergehende Personal- oder Honorarausgaben eingesetzt werden. Bis zu 3000 Euro stehen pro Verein bzw. Einrichtung zur Verfügung.

„In diesen Zeiten ist der Fortbestand einer sozialen Infrastruktur besonders wichtig“, betont der Verwaltungschef. Die Unterstützungsleistungen des Landes werden von der Gemeindeverwaltung an jene Einrichtungen weitergegeben. Diese müssen sicherstellen, dass die Mittel im Sinne der Richtlinien eingesetzt und bis zum 31. Dezember 2023 vollständig ausgegeben werden.

Der Antrag kann bis zum 15. September gestellt werden. Weitere Infos zur Förderung durch den Stärkungspakt NRW gibt es unter: www.www.mags.nrw/staerkungspakt-nrw und bei Alina Sauer unter der Telefonnummer 02735 767-207 oder per Mail an a.sauer@neunkirchen-siegerland.de

