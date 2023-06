„Stressbewältigung durch Waldbaden“ – Workshop für Alleinerziehende am 19. August 2023

(wS/si) Siegen 21.06.2023 | Stress, Termindruck, finanzielle Engpässe und die alleinige Verantwortung für die Betreuung und Erziehung von Kindern bringen alleinerziehende Mütter und Väter oft an ihre Grenzen. Gerade in so einer Situation ist eine Gemeinschaft mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wichtig.

Das Alleinerziehenden-Netzwerk Siegen-Wittgenstein bietet jetzt einen Workshop zum Thema „Stressbewältigung durch Waldbaden“ an. Der Workshop findet am Samstag, 19. August, von 14 bis 17 Uhr im Tiergarten Siegen statt. Katrin Arens – Leiterin des Workshops – ist Diplom Sozialarbeiterin und Expertin für mentale und psychische Gesundheit.

„Wir freuen uns, mit dem Workshop ein besonderes Angebot in der Natur machen zu können“, sagen die Veranstalterinnen Martina Böttcher, Kreis Siegen-Wittgenstein und Martina Kratzel, Stadt Siegen. „Wir alle wissen, wie gut ein Aufenthalt in der Natur tut und wie der Wald helfen kann, Stress und Sorgen hinter sich zu lassen“.

Auf dem Areal des Waldkindergartens Wiesenpieper (Güterweg 61, 57076 Siegen) wird während des Treffens eine Kinderbetreuung angeboten. Für die Teilnahme am Workshop wird um verbindliche Anmeldung gebeten. Die Anmeldung und weitere Informationen liefert Martina Böttcher, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Siegen-Wittgenstein: (m.boettcher@siegen-wittgenstein.de). Der Workshop ist für die Teilnehmenden kostenlos aber die Plätze sind limitiert. Auch für die Kinderbetreuung ist eine verbindliche Anmeldung notwendig.